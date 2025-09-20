السبت 20 سبتمبر 2025
قصف إسرائيلي مكثف على مدينة غزة بالتزامن مع العمليات البرية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، بشن جيش الاحتلال قصفا مكثفا على مدينة غزة بالتزامن مع العمليات البرية.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 65174 شهيدا منذ أكتوبر 2023

 أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 65,174 شهيدا و166,071 مصابا منذ أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 33 شهيدا و146 مصابا خلال 24 ساعة".

الوضع في غزة غير إنساني

 وقالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون.

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

 وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.   

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.  

