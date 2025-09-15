جامعة الزقازيق تحصد المركز الأول في بطولة الروبوتات

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مساء اليوم ختام فعاليات بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات والذي نظمتها الجامعة على مدار يومين بمشاركة عدد من الجامعات المصرية والمدارس الفنية والتكنولوجية والتى فازت بالمركز الأول فيها جامعة الزقازيق.

جامعة الزقازيق تحصد المركز الأول في فعاليات البطولة الأولى للروبوتات بجامعة بنها



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور كريم الدش نائب رئيس جامعة بنها الأهلية لشئون العلاقات الدولية وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية.

وخلال كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات منصة وطنية تجمع بين الإبداع، التكنولوجيا، والابتكار في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مضيفا أن البطولة كانت أكثر من مجرد منافسة، بل كانت رحلة معرفية وتكنولوجية، جسدت روح التعاون بين الجامعات والمدارس والشركات المتخصصة، وربطت التعليم الأكاديمي بالواقع الصناعي، وساهمت في إعداد جيل قادر على مواكبة تحديات سوق العمل الرقمي.

وأشاد " الجيزاوي " بالنماذج الملهمة من الشباب المصري، الذين أبدعوا في تصميم وبرمجة روبوتات أرضية، قتالية، وتحت الماء، بل وتحدوا المتاهات من خلال الروبوتات، وابتكروا في عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي، قائلا لقد أثبتم أن المستقبل يبدأ من هنامن بنها، ومن عقولكم النابضة بالحماس والمعرفة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لكل الفرق المشاركة من الجامعات الحكومية والخاصة، والمدارس الفنية والتكنولوجية، والشركات المتخصصة التي دعمت هذه الفعالية بخبراتها وتجاربها

كما وجه الشكر للجنة المنظمة، وأعضاء هيئة التدريس، وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، متطلعا أن يكون بداية لسلسلة من البطولات التي تضع مصر في مقدمة الدول المنتجة للتكنولوجيا الذكية.

وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادى أن جامعة بنها حريصة على تنظيم تلك الفعاليات لإتاحة الفرصة للطلاب لتسويق مشاريعهم وابتكاراتهم.

وأشادت نائب رئيس الجامعة خلال كلمتها بتميز الطلاب المشاركين بالبطولة، مثمنة جهودهم فى تصميم هذه النماذج من الروبوتات، معربة عن فخرها بوجود طلاب مبتكرين ومبدعين قادرين على خدمة مجتمعهم ويسهمون في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا.

رئيس جامعة بنها،جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث في بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات

من جانبه قال الدكتور محمد طه وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومنسق البطولة أن طلاب الجامعات والمدارس المصرية قادرون على الإسهام في بناء مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن البطولة نقطة انطلاق لمزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.

وفى نهاية الاحتفال قام الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها والحاضرين بتكريم الفرق الفائزة فى بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات وهى:



المركز الأول

مركبة غاطسة متعددة المهام للاسكشاف والتدخل في البيئات المائية الصعبة – جامعة الزقازيق

المركز الثاني

روبوت الثعبان ذاتي القيادة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف المواقع الاثرية – جامعة بنها

المركز الثالث

روبوت ذكي كاشق معادن مزود بخاصية تجنب العوائق – جامعة سوهاج

جائزة افضل تصميم

المركبة ذات التحكم عن بعد المتخصصة في قطع وتجميل ورد النيل - جامعة بنها

جائزة افضل برمجة

روبوت ميكرو ماوس ذكي لتجوال المتاهات ورسمها بدقة – جامعة المنصورة الجديدة

جائزة افضل فكرة مبتكرة

ميتافيرس تعليمي تفاعلي للأطفال مدعوم بالذكاء الاصطناعي - جامعة بنها الأهلية

جائزة افضل مشاركة متميزة

مجموعات مدارس مونتن فيو



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.