الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول على نظيره إيفرتون بهدفين مقابل هدف، في مباراة ديربي الميرسيسايد التي جمعتهما على ملعب آنفيلد في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول صنع هدف فريقه الأول في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول لـ ريان جرافينبيرش الذي استغل تمريرة صلاح السحرية ليسدد من لمسة واحدة في الشباك على يسار الحارس ليحرز الهدف الأول في مرمى إيفرتون.

وفي الدقيقة 17، أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء باتجاه المرمى، لكن الكرة مرت فوق العارضة بقليل.

ليفربول يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك إيفرتون

وأحرز هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الهدف الثاني في شباك إيفرتون في الدقيقة 27، بعد تمريرة من ريان جرافينبيرخ إلى إيكتيكي، الذي سدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين دون رد.

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وفي الشوط الثاني، خطف إيفرتون هدف تقليص النتيجة عن طريق إدريسا جاي في الدقيقة 58، بعد تمريرة من إليمان ندياي إلى جاي داخل منطقة الجزاء، ليضعها الأخير بتسديدة مقوسة رائعة في الزاوية اليسرى العليا.

بعدها ضغط إيفرتون بقوة أملا في تسجيل هدف التعادل إلا أن تماسك لاعبي ليفربول حال دون ذلك، لنيتهي اللقاء بفوز مثير للريدز 2 / 1.

تشكيل ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل الريدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، برادلي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي.

بتلك النتيجة يرفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق 5 انتصارات في أول 5 جولات.

فيما يتواجد إيفرتون في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 7 نقاط من فوزين وخسارتين وتعادل.

