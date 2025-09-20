السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المستشار محمد الشناوي يشهد الاحتفال بيوم التميز بالنيابة العامة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

 شَهدَ المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥، فعاليات الاحتفال بيوم التميز ٢٠٢٥ للنيابة العامة.

جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وتلبية لدعوة المستشار محمد شوقي  النائب العام؛ وبحضور  المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد.

 

شهدت فعاليات اليوم حضور المستشارين رؤساء وقيادات الجهات والهيئات القضائية

 وشهدت فعاليات اليوم حضور المستشارين رؤساء وقيادات الجهات والهيئات القضائية، وتضمن الحفل تكريم عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفيها المتميزين.

من جانبه أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على عمق العلاقة التاريخية بين النيابة الإدارية والنيابة العامة داخل محراب العدالة المصرية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية إستراتيجية النيابة العامة

مواد متعلقة

الخطيب يستقبل وفدا من النيابة والجهة الإدارية استعدادا لعمومية الأهلي (صور)

رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي معاوني النيابة الجدد

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

"مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

ليفربول يسجل الهدف الثاني في إيفرتون

نص أمر إحالة رمضان صبحي للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

ليفربول يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك إيفرتون

السيسي: زيارة الرئيس السنغافوري لمصر خطوة لتعزيز علاقات البلدين قبل حلول عامها الـ60

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الظهر في المنام وعلاقته بتحقيق الراحة النفسية والاستقرار

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads