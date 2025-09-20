المستشار محمد الشناوي يشهد الاحتفال بيوم التميز بالنيابة العامة

شَهدَ المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥، فعاليات الاحتفال بيوم التميز ٢٠٢٥ للنيابة العامة.

جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وتلبية لدعوة المستشار محمد شوقي النائب العام؛ وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد.

شهدت فعاليات اليوم حضور المستشارين رؤساء وقيادات الجهات والهيئات القضائية

وشهدت فعاليات اليوم حضور المستشارين رؤساء وقيادات الجهات والهيئات القضائية، وتضمن الحفل تكريم عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفيها المتميزين.

من جانبه أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على عمق العلاقة التاريخية بين النيابة الإدارية والنيابة العامة داخل محراب العدالة المصرية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.

