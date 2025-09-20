السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز ونهضة بركان، الكاف يعلن رسميا موعد مباراة السوبر الأفريقي

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

تلقى نادي بيراميدز، إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بشأن تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا، وبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة السوبر الأفريقي

ويلتقي نادي بيراميدز المصري حامل لقب دوري الأبطال مع نظيره نهضة بركان المغربي حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في مباراة السوبر الأفريقي.  

وأخطر الكاف، نادي بيراميدز باستضافته بوصفه بطل دوري الأبطال للمباراة التي تحدد لها يوم ١٨ أكتوبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة. 

 كأس الإنتركونتيننتال

وتغادر القاهرة، مساء اليوم، بعثة فريق نادي بيراميدز في طريقها إلى مدينة جدة استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي في إطار مباريات بطولة كأس الإنتركونتيننتال والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لأبطال القارات.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي 

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

ويختتم بيراميدز تدريباته اليوم في القاهرة قبل السفر إلى جدة التي يصلها مساء استعدادا لخوض المباراة الهامة.

ويؤدي الفريق تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء الاحد المقبل بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء الاثنين بملعب المباراة.

لقب كأس القارات الثلاث

وتلقى نادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا، إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بشأن مباراة الفريق أمام الأهلي السعودي، والمقرر إقامتها في مدينة جدة بالسعودية، على لقب كأس القارات الثلاث (آسيا - أفريقيا - المحيط الهادي) في إطار مشوار بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

وأكد الفيفا على إقامة المباراة في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر الجاري (بتوقيت القاهرة وجدة) على استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكشف الفيفا عن أن اللقاء في حال انتهى بالتعادل بأي نتيجة بين الفريقين في وقته الأصلي، سيتم اللجوء للعب ٣٠ دقيقة أخرى على شوطين إضافيين، وفي حال استمر التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم الفائز بالكأس والمتأهل للمرحلة النهائية من كأس الإنتركونتيننتال.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز نادي بيراميدز كاف السوبر الأفريقي مباراة السوبر الافريقي دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية موعد مباراة السوبر الافريقي نهضة بركان كأس الإنتركونتيننتال

مواد متعلقة

بعثة بيراميدز تتوجه إلى جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي السعودي

إنبي ينعى محمد عبد السلام أخصائي التدليك بالفريق

طرد وهدف ملغٍ، سموحة يخطف فوزا صعبا من حرس الحدود بالدوري المصري

ماجد سامي يحتفي بوادي دجلة بعد تقدمه للمركز الثالث

عمرو السولية يقود سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في الدوري الممتاز

الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وزد بالدوري المصري (صور)

بيراميدز يخطف فوزا صعبا من زد 0/1 في الدوري الممتاز

تأكد غياب أحمد سامي عن مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش بالدوري

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

"مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

ليفربول يسجل الهدف الثاني في إيفرتون

نص أمر إحالة رمضان صبحي للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

ليفربول يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك إيفرتون

السيسي: زيارة الرئيس السنغافوري لمصر خطوة لتعزيز علاقات البلدين قبل حلول عامها الـ60

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الظهر في المنام وعلاقته بتحقيق الراحة النفسية والاستقرار

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads