بعثة بيراميدز تتوجه إلى جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي السعودي

تغادر القاهرة، مساء اليوم، بعثة فريق نادي بيراميدز في طريقها إلى مدينة جدة استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي في إطار مباريات بطولة كأس الإنتركونتيننتال والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لأبطال القارات.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

ويختتم بيراميدز تدريباته اليوم في القاهرة قبل السفر إلى جدة التي يصلها مساء استعدادا لخوض المباراة الهامة.

ويؤدي الفريق تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء الاحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء الاثنين بملعب المباراة.

لقب كأس القارات الثلاث

وتلقى نادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا، إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بشأن مباراة الفريق أمام الأهلي السعودي، والمقرر إقامتها في مدينة جدة بالسعودية، على لقب كأس القارات الثلاث (آسيا - أفريقيا - المحيط الهادي) في إطار مشوار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وأكد الفيفا على إقامة المباراة في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر الجاري (بتوقيت القاهرة وجدة) على استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكشف الفيفا عن أن اللقاء في حال انتهى بالتعادل بأي نتيجة بين الفريقين في وقته الأصلي، سيتم اللجوء للعب ٣٠ دقيقة أخرى على شوطين إضافيين، وفي حال استمر التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم الفائز بالكأس والمتأهل للمرحلة النهائية من كأس الإنتركونتيننتال.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

