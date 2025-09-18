تركيب الصور عبر الذكاء الاصطناعى، خطر يهدد سمعتك وعليك بالخطوات التالية للحماية

شهدت الفترة الأخيرة ازديادًا واضحًا في الاعتماد على تقنيات التعديل بالذكاء الاصطناعي المعروفة بديب فيك وface-swap والتي تحولت إلى أداة متاحة لعامة المستخدمين حيث يتم من خلالها السماح بنشر صور وفيديوهات مركّبة تظهر وجوه المشاهير أو الأشخاص عاديين وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق العديد من المخاوف حول الخصوصية، الاحتيال، والتشهير وخلال السطور التالية نستعرض كل مايخص تلك التقنيات وخطورتها.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

ورغم أن تقنيات التعديل وتركيب الصور هي عملية معقدة لكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أدى إلى أن يتم الأمر بكل بساطة بدون تدخل بشري كما كان في السابق حيث يتم الاعتماد على شبكات عصبية تولد تبدل السمات البصرية، بحيث تطابق ملامح وجه المصدر مع صورة الهدف — سواء في صورة ثابتة أو فيديو وتقوم تطبيقات الهواتف ومواقع الويب بتبسيط العملية مثل رفع سيلفي أو صورة للمشاهير ثم يجري تركيب الوجه تلقائيًّا مع نتائج تبدو واقعية جدًّا للمستخدم العادي.

ولعل أبرز مخاطر عمليات تركيب الصور عبر الذكاء الاصطناعي تتمثل فى انتهاك الخصوصية وحقوق الشخصية عبر استخدام صورة شخص أو مشهور تجاريًّا أو لتشويه سمعته دون إذن وهناك بالفعل حالات قضائية حديثة أظهرت رد فعل قانوني من مشاهير لمنع المواقع التي تنشر صورًا مُعدَّلة.

كما يعد الاحتيال المالي والهندسي من أخطر الأمور فهناك العديد من التقارير التي تشير إلى خسائر مالية كبيرة تربطها هجمات تعتمد على محتوى مزيف مثلًا مكالمات مقاطع مزيفة لمسؤولين تُستخدم لسرقة أموال أو معلومات بجانب التزوير الإعلامي والتلاعب العام وإمكانية خلق روايات زائفة أو تشويه صورة شخصٍ سياسيًّا أو فنيًّا مؤشرات عالمية حيث تظهر زيادة هائلة في حالات المحتوى المُصنَّع.

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يشمل إيذاء نفسي وضرر معنوي للمستهدفين المشاهير أو الأشخاص العاديين خصوصًا إذا استخدمت الصور لنشر محتوى فاضح أو تشهيري مع استغلال البيانات للتدريب عبر رفع صورك لتطبيقات التعديل قد يجعل هذه الصور جزءًا من مجموعات تدريب نماذج ليست دائمًا محمية أو محددة سياسات الاستخدام لها.

وهناك الكثير من التطبيقات التي تقوم بعمليات التركيب من أشهرها تطبيق Reface وهو تطبيق وجه مشهور لتركيب الوجوه على الهواتف سواء فيديوهات أو صور قصيرة.

وهناك أيضًا منصات DeepSwap Deepswap.ai عبر الإنترنت متخصِّصة في تبديل الوجوه و«ديب فيك» للصور والفيديو.

بجانب تطبيق FaceApp الذي يقوم بتحسين الصور وتغيير سمات الشيخوخة، إضافة ابتسامة ويُستخدم أحيانًا كأساس لتعديلات أعمق

بجانب تطبيقات مثل YouCam Video وبدائل حديثة مثل BasedLabs وMake Your Own AI Influencer.

وأظهرت العديد من الدراسات ارتفاعًا قويًّا في استهداف المشاهير بمحتوى ديب فيك زيادة ملموسة في 2025 مقارنة بعام 2024 كما تشير تقارير أمنية واقتصادية إلى أن الاحتيال المرتبط بالمحتوى المصنع قد يكلف شركاتٍ وحكوماتِ مبالغ كبيرة، ومتوسط الخسارة لعمليات احتيال متقدمة بلغ أرقامًا كبيرة حسب تحليلات السوق.

حيث يقوم المجرمون باستغلال هذه الإمكانيات فى توليد صور فاضحة أو مشاهد ملفقة لابتزاز أو تشويه سمعة وإنشاء محتوى دعائي مزيف وخلق مقاطع صوتية ومرئية زائفة تبدو وكأن الشخص أعلن رأيا أو وعد بشيء.

اتخاذ إجراءات قانونية

ولأن الأمور قد تخرج عن السيطرة إذا استمر الوضع كما هو في الانتشار فإنه يجب فرض سياسات أكثر صرامة لحذف المحتوى بعد بلاغ، وشفافية حول كيفية استخدام بيانات المستخدمين كما يجب على الأشخاص عدم رفع صور حساسة أو عالية الدقة إلى تطبيقات غير موثوقة وقراءة شروط الاستخدام وسياسات الخصوصية قبل السماح للتطبيق بالوصول إلى الصور أو الوجوه مع استخدم إعدادات الخصوصية في الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وحفظ النسخ على أي تلاعب وطلب إزالة المحتوى واتخاذ إجراء قانوني عند الضرورة مع تجنّب تحميل صور واضحة للوجه إلى خدمات غير معروفة وعند مشاهدة محتوى مريب يجب فحص مصدر النشر، واستعمال أدوات التحقق وعدم مشاركة المحتوى المثير للشك مع الإبلاغ عن الانتهاكات إلى المنصات.

