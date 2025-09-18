الخميس 18 سبتمبر 2025
بالخطوات، كيف تفرق بين الصور الحقيقية والمزيفة في عصر الذكاء الاصطناعي

مع انتشار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تركيب وتعديل الصور والفيديوهات بدقة عالية نتيجة التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة أدوات التوليد البصري، أصبح من السهل إنشاء صور مزيفة واقعية إلى درجة تجعل من الصعب على العين البشرية التمييز بينها وبين الصور الحقيقية وهو ما يشكل خطورة عالية ولذلك نقدم خلال السطور التالية كيفية الكشف عن الصور المعدلة.

 

صعوبة اكتشاف الصور 

رغم صعوبة اكتشاف الصور المعدلة والمزيفة على الكثيرين لكن  هناك بعض الظواهر  التي قد تساعد في كشف التلاعب مثل  التفاصيل غير الطبيعية كأصابع اليد، الأسنان، أو الأذن التي قد تظهر مشوهة أو غير متناسقة بجانب الإضاءة والظلال والتى أحيانًا لا تتطابق اتجاهات الضوء والظل داخل الصورة كما أن  الخلفية قد تحتوي على عناصر مشوشة أو غير مكتملة كالأحرف الغريبة على اللافتات أو المباني كما أن كثير من الصور المزيفة تعاني من انعكاسات غير طبيعية في العينين.

ولأن الذكاء الاصطناعي زاد من صعوبة الأمر والاعتماد على النظر فقط فقد أصبح أيضًا جزء من الحل حيث ظهرت أدوات تعتمد على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي المضاد لكشف الصور المزيفة.

مثل أداة Forensically وهي أداة مجانية لتحليل الصور تكشف التلاعب من خلال دراسة البكسلات والضغط الرقمي وأداة FotoForensics والتى تتيح فحص الصورة عبر تقنية "تحليل مستوى الخطأ" (ELA)، لمعرفة إن كانت بعض الأجزاء تعرضت للتعديل ومنصة Truepic وهي منصة تدعم "التحقق الرقمي" من الصور والفيديو، عبر مقارنة بيانات الميتاداتا والوقت والمكان.

تحليل الوجوه والحركات 

كما توجد أداة Microsoft Video Authenticator التي طورتها مايكروسوفت لرصد الـ Deepfakes من خلال تحليل الوجوه وحركاتها وأيضًا تقنية  Google DeepMind  SynthID وهي تقنية جديدة تضيف "علامة مائية رقمية غير مرئية" على الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي لتمييزها عن الصور الحقيقية حيث يدرس الاتحاد الأوروبي إلزام شركات التكنولوجيا بتمييز المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي بعلامات مائية أو تنبيهات للمستخدمين.

