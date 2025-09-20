السبت 20 سبتمبر 2025
ابتلعته المياه، انتشال جثة شاب من الرياح العباسي بالغربية

الشاب المتوفى
الشاب المتوفى

تمكّنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، اليوم السبت، من انتشال جثة غريق من مياه نهر النيل أمام منطقة كوبري ميت المخلص بمركز زفتى.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب يدعي "فهد س.ال"18 عام مقيم بعزبة عويس، وذلك أثناء قيامه بتركيب الخرطوم الخاص بماكينة الري خاصته لروى أرضه الزراعية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم البحث عنه حتى العثور عليه بالقرب من كوبري ميت المخلص.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن وتسليمه لذويه.

