التحفظ على 1.5 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة سلسلة مطاعم شهيرة في طنطا (صور)

ضبط طن ونصف لحوم
ضبط طن ونصف لحوم فاسدة داخل ثلاجة سلسلة مطاعم شهيرة بطنطا

نجحت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين في ضبط 1.5 طن من اللحوم والمنتجات المصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات التابعة لسلسلة مطاعم شهيرة بمدينة طنطا وتعمل بعدة محافظات.

السيطرة على حريق داخل محل منظفات بالسنطة في الغربية

أول تحرك أمني لكشف لغز تخدير سيدة وإلقائها بأحد الطرق في طنطا

وردت معلومات مؤكدة للعميد علاء موسى مدير مباحث التموين بمحافظة الغربية تفيد بوجود ثلاجة كبيرة تابعة للسلسلة المذكورة يتم بداخلها تخزين كميات من اللحوم غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وبناءً على ذلك جرى إعداد حملة مكبرة برئاسة النقباء أحمد فايد وعمرو البحيري من مباحث التموين وبالتنسيق مع مسؤولي الصحة والطب البيطري وبحضور وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الغربية

 

وأسفرت الحملة عن مداهمة الثلاجة محل الواقعة وضبط الكمية المذكورة.

وبالكشف المبدئي تبين أن اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكانت معدة للتوزيع على سلسلة المطاعم التابعة للشركة بعدة محافظات. 

 

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

