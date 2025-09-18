الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أنقذ العديد من الأطفال والشباب من الغرق، محافظ الغربية يكرم أحمد اليمني

تكريم يليق برجل أنقذ
تكريم يليق برجل أنقذ الأرواح..بعد تحقيق حلمه بالكشك المجهز

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الشاب أحمد اليمني وأسرته بمكتبه في لقاء يعكس التقدير والامتنان لما قدّمه من تضحيات إنسانية بعد أن أوفى المحافظ بوعده ووفّر له كشكًا مجهزًا بالكامل ليكون مصدر رزق كريم له ولأسرته.

تكلفت 29 مليون جنيه، محافظ الغربية يفتتح أعمال تطوير محطة مياه محلة زياد النقالي

إقامة معسكرات للمتميزين رياضيا بجامعة طنطا

"اليمني" الذي أصبح رمزًا للبطولة الإنسانية في قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات أنقذ حياة العديد من الأطفال والشباب من الغرق على مدار السنوات الماضية وكان آخرهم طفلين في واقعة إنسانية هزّت مشاعر الأهالي ما جعله نموذجًا مشرفًا يُحتذى به في التضحية والإيثار.

وخلال اللقاء عبّر أحمد اليمني وأسرته عن بالغ سعادتهم وامتنانهم لمحافظ الغربية، مؤكدين أن الدعم الذي قدّمه لهم يمثل تقديرًا حقيقيًا لتضحياته وإنسانيته وشكروا المحافظ على وفائه بوعده وتقديم كل سبل الدعم لتيسير حياتهم.

وقال المحافظ خلال اللقاء “أقدّر وأثمّن جهود أحمد اليمني فهو مثال حي للتضحية والبطولة الحقيقية ونعتز بهذه النماذج ومكتبي مفتوح دائمًا لكل من يضحّي من أجل الآخرين، مشيرا إلى تحقيق رغبة أحمد في الحصول على كشك مجهز هو أقل ما يمكن تقديمه لشخص أنقذ حياة الآخرين مرارًا.”

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن متابعة أحوال المواطنين وتقديم الدعم لكل من يقدم نموذجًا مشرفًا في العطاء الإنساني هو جزء أصيل من دور المحافظة مؤكدًا استمرار تقديم كل أوجه الدعم لليمني وأسرته ومشدّدًا على أن هذه النماذج المشرفة تُثبت معدن الإنسان المصري الأصيل وتستحق التقدير والاحتفاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إقامة معسكرات للمتميزين رياضيا بجامعة طنطا

تكلفت 29 مليون جنيه، محافظ الغربية يفتتح أعمال تطوير محطة مياه محلة زياد النقالي

1000عامل بجامعة طنطا يطالبون بالتثبيت منذ 14عاما وهذا رد رئيس الجامعة (فيديو)

التحفظ على 1.5 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة سلسلة مطاعم شهيرة في طنطا (صور)

الأكثر قراءة

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

كل ما تريد معرفته عن أرت لانجيلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الثاني في مرمى الإسماعيلي

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

الإفتاء توضح حكم كتابة الأب منزله باسم أولاده في حياته (فيديو)

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads