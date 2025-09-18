أنقذ العديد من الأطفال والشباب من الغرق، محافظ الغربية يكرم أحمد اليمني

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الشاب أحمد اليمني وأسرته بمكتبه في لقاء يعكس التقدير والامتنان لما قدّمه من تضحيات إنسانية بعد أن أوفى المحافظ بوعده ووفّر له كشكًا مجهزًا بالكامل ليكون مصدر رزق كريم له ولأسرته.

"اليمني" الذي أصبح رمزًا للبطولة الإنسانية في قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات أنقذ حياة العديد من الأطفال والشباب من الغرق على مدار السنوات الماضية وكان آخرهم طفلين في واقعة إنسانية هزّت مشاعر الأهالي ما جعله نموذجًا مشرفًا يُحتذى به في التضحية والإيثار.

وخلال اللقاء عبّر أحمد اليمني وأسرته عن بالغ سعادتهم وامتنانهم لمحافظ الغربية، مؤكدين أن الدعم الذي قدّمه لهم يمثل تقديرًا حقيقيًا لتضحياته وإنسانيته وشكروا المحافظ على وفائه بوعده وتقديم كل سبل الدعم لتيسير حياتهم.

وقال المحافظ خلال اللقاء “أقدّر وأثمّن جهود أحمد اليمني فهو مثال حي للتضحية والبطولة الحقيقية ونعتز بهذه النماذج ومكتبي مفتوح دائمًا لكل من يضحّي من أجل الآخرين، مشيرا إلى تحقيق رغبة أحمد في الحصول على كشك مجهز هو أقل ما يمكن تقديمه لشخص أنقذ حياة الآخرين مرارًا.”

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن متابعة أحوال المواطنين وتقديم الدعم لكل من يقدم نموذجًا مشرفًا في العطاء الإنساني هو جزء أصيل من دور المحافظة مؤكدًا استمرار تقديم كل أوجه الدعم لليمني وأسرته ومشدّدًا على أن هذه النماذج المشرفة تُثبت معدن الإنسان المصري الأصيل وتستحق التقدير والاحتفاء.

