رياضة

ليفربول ضد إيفرتون، محمد صلاح يصنع الهدف الأول للريدز

الهدف الأول للريدز
الهدف الأول للريدز

الدوري الإنجليزي، صنع محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول هدف فريقه الأول في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول لـ ريان جرافينبيرش ليحرز الهدف الأول في مرمى إيفرتون.

يستضيف ليفربول الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح، نظيره إيفرتون في ديربى الميرسيسايد، في المباراة التي تقام حاليًا في افتتاح الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

تشكيل ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل الريدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، برادلي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، سوبوسلاي.

خط  الهجوم: كودي جاكبو،  محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي.

ويدخل ليفربول حامل اللقب موقعة اليوم بالعلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما حقق 4 انتصارات، متربعًا على عرش الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

ويتواجد إيفرتون في المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 7 نقاط من فوزين وخسارة وتعادل.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

 انطلقت صافرة مباراة ليفربول وإيفرتون بافتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 02:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتمتلك شبكة قنوات “beINSPORTS” الحقوق الحصرية لنقل بطولة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وتنقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورت 1.

