إحباط تهريب مستحضرات تجميل وأقراص مخدرة بمطار برج العرب بقيمة 2.1 مليون جنيه

تمكّن رجال الجمارك في مطار برج العرب الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولتي تهريب كمية من مستحضرات تجميل وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

محاولات تهريب مستحضرات تجميل بمطار برج العرب

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من دبى اشتبه محمد عبد السلام رئيس الوردية في راكبة مصرية، بتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X- ray بمعرفة مصطفى خشبة مأمور الفحص وعمرو سامي مدير إدارة الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة داخل حقيبتين.

وبالعرض على ماهر عبد الغني مدير إدارة الجمرك شكل لجنة لتفتيش حقائبها فتبين وجود 100 علبة داخل كل منها 3 أمبولات سعة 5 مل تحتوي على سائل شفاف مدون عليه (V-HACKER) جل تجميلي منشط مهني – صنع في إيطاليا.

وقدرت قيمة المضبوطات بـ 1,934,400 جنيه، والرسوم المعرضة للضياع بـ 1,518,968 جنيه، والتعويضات المستحقة بنحو 3,868,800 جنيه.

إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بمطار برج العرب

وفي المحاولة الثانية، وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسكندرية (مطار برج العرب) بالاشتباه في حيازة الراكبة المصرية س. ص. م القادمة من النمسا (فيينا) ترانزيت تركيا على رحلة طيران بيجاسوس لمواد مخدرة أو ممنوعات.

وبتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة عمرو عبد الرحمن مأمور الفحص وعمرو سامي مدير إدارة الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات غير طبيعية داخل إحدى الحقائب.

شكل ماهر عبد الغني مدير إدارة الجمرك لجنة لتفتيش الأمتعة فتم العثور على عدد (2) علبة دواء بشري مدون عليها (oxycodone-HCI ratiopharm 40 mg Retardtabletten) بإجمالي 12 شريطًا بعدد 120 قرصًا، وقدرت قيمة المضبوطات بـ 180,000 جنيه وبلغت التعويضات المستحقة نحو 360,000 جنيه.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 7و 8 لسنة 2025 وإحالة الراكبة والمضبوطات والمستندات إلى شرطة أمن الموانئ لاتخاذ شؤونها مع النيابة المختصة، وذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، والتصدي لمحاولات التهرب الجمركي.

