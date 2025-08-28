الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إحباط تهريب مستحضرات تجميل وأقراص مخدرة بمطار برج العرب بقيمة 2.1 مليون جنيه

إحباط تهريب مستحضرات
إحباط تهريب مستحضرات تجميل وأقراص مخدرة

تمكّن رجال الجمارك في مطار برج العرب الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولتي تهريب كمية من مستحضرات تجميل وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

محاولات تهريب مستحضرات تجميل بمطار برج العرب

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من دبى اشتبه محمد عبد السلام رئيس الوردية في راكبة مصرية، بتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X- ray بمعرفة مصطفى خشبة مأمور الفحص وعمرو سامي مدير إدارة الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة داخل حقيبتين.

وبالعرض على ماهر عبد الغني مدير إدارة الجمرك شكل لجنة لتفتيش حقائبها فتبين وجود 100 علبة داخل كل منها 3 أمبولات سعة 5 مل تحتوي على سائل شفاف مدون عليه (V-HACKER) جل تجميلي منشط مهني – صنع في إيطاليا.

وقدرت قيمة المضبوطات بـ 1,934,400 جنيه، والرسوم المعرضة للضياع بـ 1,518,968 جنيه، والتعويضات المستحقة بنحو 3,868,800 جنيه.

إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بمطار برج العرب

وفي المحاولة الثانية، وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسكندرية (مطار برج العرب) بالاشتباه في حيازة الراكبة المصرية س. ص. م  القادمة من النمسا (فيينا) ترانزيت تركيا على رحلة طيران بيجاسوس لمواد مخدرة أو ممنوعات.

وبتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة  عمرو عبد الرحمن مأمور الفحص وعمرو سامي مدير إدارة الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات غير طبيعية داخل إحدى الحقائب.

شكل ماهر عبد الغني مدير إدارة الجمرك لجنة لتفتيش الأمتعة فتم العثور على عدد (2) علبة دواء بشري مدون عليها (oxycodone-HCI ratiopharm 40 mg Retardtabletten) بإجمالي 12 شريطًا بعدد 120 قرصًا، وقدرت قيمة المضبوطات بـ 180,000 جنيه  وبلغت التعويضات المستحقة نحو 360,000 جنيه.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 7و 8 لسنة 2025 وإحالة الراكبة والمضبوطات والمستندات إلى شرطة أمن الموانئ لاتخاذ شؤونها مع النيابة المختصة، وذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، والتصدي لمحاولات التهرب الجمركي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار برج العرب الدولي مطار برج العرب برج العرب جمارك الموانئ الجوية الأقراص المخدرة قانون مزاولة مهنة الصيدلة قانون الاستيراد والتصدير

مواد متعلقة

إحباط محاولة تهريب 22 ألفا و400 كبسولة من عقار مدرج بجداول المخدرات في مطار القاهرة (صور)

ضبط راكب حاول تهريب 128 عملة أثرية بمطار القاهرة الدولي (صور)

ضبط راكب حاول تهريب أوراق وملصقات وشهادات دراسية للثانوية العامة بمطار القاهرة

ضبط ترسانة أسلحة بيضاء ومواد مخدرة متنوعة بمطار القاهرة الدولي (صور)

الأرصاد تنظم دورة تدريبية لمجموعة من المتدربين السعوديين

مصر للطيران للشحن الجوي تنقل شحنة إنارة ضخمة بأطوال خاصة إلى كينشاسا

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وزير الطيران يدلي بصوته في مصر الجديدة (فيديو وصور)

مطار أكتوبر يستضيف النسخة 9 لمسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية للابتكار

الأكثر قراءة

سيارتان "اتعجنو" ومصابين "قفزوا" من شدة الاصطدام، 10 صور ترصد حادث كورنيش المعادي المروع

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads