صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين وتوقع الكشف على 2545 مواطنا

قافلة طبية بالشرقية
أكد الدكتور أحمد البيلى  وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الشرقية قيام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتنظيم  قافلتين طبيتين بالمجان بكل من قرى الرجايلة بمدينة صان الحجر، وقرية الزهراء بمركز ومدينة الزقازيق.

صحة الشرقية نفذت "54595" زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

وشملت توقيع الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والرمد والأنف والأذن والجلدية والنساء والجراحة، بالإضافة لتواجد معمل لإجراء الفحوصات الطبية، وصيدلية متنقلة لصرف العلاج اللازم مجانًا، فضلًا عن تنظيم  ندوات للتوعية الصحية والتثقيفية عن طرق الوقاية والكشف المبكر عن  الأمراض المختلفة. 

وتم توقيع الكشف الطبي على 1171 مريضا من أهالي قرية الرجايلة بمدينة صان الحجر وتحويل ( حالات  مرضية تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية كذلك توقيع الكشف الطبي على 1374 مريضا من أهالي قرية الزهراء  بمركز الزقازيق، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، والأزهر الشريف، وبمشاركة الإتحاد النوعي لهيئات رعاية الفئات الخاصة والمعاقين بمحافظة الشرقية، ولجنة الصحة بالإتحاد الإقليمي للجمعيات بالشرقية كما تم صرف العلاج بالمجان لعدد 2545 بالقافلتين.

وأشاد  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتنظيم  قافلتين طبيتين بالمجان بكلًا من قريتى الرجايلة بمدينة صان الحجر، وقرية الزهراء بمركز ومدينة الزقازيق "وتوقيع الكشف الطبى على عدد  2545 مواطنا، مشيرًا إلى أهمية تنظيم القوافل الطبية المجانية لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين بنطاق المحافظة وذلك  في إطار تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين،  وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال الدكتور محمد احمد العقاد  المدير العام للمجالس الطبية  المتخصصة ان  وزارة الصحة والسكان دائما تؤكد التزامها بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال توفير علاج مجاني على نفقة الدولة، وذلك بالاضافة الى تعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع عبر تسهيل حصولهم على الخدمات والدعم وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي لضمان سرعة وكفاءة الخدمات وايضا ضمان التغطية الشاملة لجميع محافظات الجمهورية لتحقيق العدالة في تقديم الرعاية الصحية وكذلك تعكس هذه الجهود رؤية شاملة لتطوير القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة ومستدامة لكافة المواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أنه على المريض غير المتمتع بميزة تامينية ان يرسل الاستمارة الخاصة بالقرار الوزارى موقعة من اللجنة بالجهة المعالجة ومعها بطافة الرقم القومى  وذلك عبر الشبكة العنكبوتية ليتم استخراج القرار باليوم التالى لورود الاستمارة التى بهت بروتوكول العلاج فورا وترسل ايضا الى جهة العلاج التى ارسلتها.

