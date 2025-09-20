مدرب مانشستر يونايتد يتحدى الجميع: حتى البابا لن يستطيع تغيير طريقة لعبي

أطلق البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تصريحًا مثيرًا يؤكد فيه تمسكه بفلسفته التدريبية وعدم استعداده للتنازل عنها تحت أي ظرف.

مدرب مانشستر يرفض تغيير طريقته

وقال أموريم في تصريحات صحفية: "حتى البابا لن يغير أسلوبي. هذه هي وظيفتي. هذه مسؤوليتي. هذه حياتي. لذا، لن أغير ذلك".

ويعكس هذا التصريح مدى إيمان المدرب البرتغالي بأسلوبه الخاص في إدارة المباريات وتطوير اللاعبين، رغم الضغوط الكبيرة التي تحيط به في قلعة "أولد ترافورد".

أموريم، الذي جاء إلى مانشستر يونايتد كأحد أبرز المدربين الصاعدين في أوروبا، يواجه تحديات كبيرة في إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد سنوات من التذبذب، لكنه يبدو مصممًا على الاستمرار في طريقه دون التأثر بالانتقادات أو المطالبات بتغيير النهج.

