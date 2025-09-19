الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالقوة الضاربة، التشكيل الرسمي لموقعة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

الهلال
الهلال

 يلتقي أهلي جدة  اليوم الجمعة، في مباراة هامة أمام الهلال في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

ويدخل  الأهلي والهلال هذه المباراة بمعنويات عالية وبالقوة الضاربة بعد فوزيهما المثيرين 4-2 على ناساف الأوزبكي والدحيل القطري 2-1 بدوري أبطال آسيا.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

 تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الإنماء" في جدة، وتنطلق الساعة التاسعة مساء (9:00) بتوقيت القاهرة، على أن يتم البث عبر قنوات ثمانية السعودية بتعليق فهد العتيبي.

يدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الأهلي في النقاط لكن الأهلي يحتل المركز السابع بفارق الأهداف.

تشكيل الأهلي  أمام الهلال 

المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، زكريا.
خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، إنزو ميلوت
خط الهجوم: رياض محرز، ماثيوس، إيفان توني.

تشكيل الهلال أمام الأهلي 

حراسة المرمى ياسين بونو
خط الدفاع حمد اليامي - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - ثيو هيرنانديز
خط الوسط ناصر الدوسري - روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - سالم الدوسري
خط الهجوم مالكوم - داروين نونيز.

