بالقوة الضاربة، التشكيل الرسمي لموقعة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

يلتقي أهلي جدة اليوم الجمعة، في مباراة هامة أمام الهلال في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

ويدخل الأهلي والهلال هذه المباراة بمعنويات عالية وبالقوة الضاربة بعد فوزيهما المثيرين 4-2 على ناساف الأوزبكي والدحيل القطري 2-1 بدوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الإنماء" في جدة، وتنطلق الساعة التاسعة مساء (9:00) بتوقيت القاهرة، على أن يتم البث عبر قنوات ثمانية السعودية بتعليق فهد العتيبي.

يدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الأهلي في النقاط لكن الأهلي يحتل المركز السابع بفارق الأهداف.

تشكيل الأهلي أمام الهلال

المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، زكريا.

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، إنزو ميلوت

خط الهجوم: رياض محرز، ماثيوس، إيفان توني.

تشكيل الهلال أمام الأهلي

حراسة المرمى ياسين بونو

خط الدفاع حمد اليامي - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط ناصر الدوسري - روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - سالم الدوسري

خط الهجوم مالكوم - داروين نونيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.