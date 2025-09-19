الهلال يتقدم على أهلي جدة بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

تقدم الهلال على نظيره أهلي جدة بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من الكلاسيكو السعودي المثير، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

تفوق الهلال

دخل الهلال اللقاء بقوة وفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، ليترجم أفضليته إلى أهداف متتالية أربكت دفاع الأهلي. وجاءت الثلاثية الزرقاء عبر هجمات منظمة واستغلال واضح للأخطاء الدفاعية، وسط تألق لافت من خط الوسط والهجوم.

الجماهير الحاضرة في المدرجات تفاعلت مع الأداء الكبير الذي قدمه لاعبو الهلال، فيما بدا الأهلي عاجزًا عن مجاراة سرعة وإيقاع خصمه خلال أول 45 دقيقة.

بهذه النتيجة، وضع الهلال قدمًا نحو حسم المواجهة مبكرًا، بينما يحتاج الأهلي لانتفاضة قوية في الشوط الثاني لتقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة.



