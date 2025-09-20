السبت 20 سبتمبر 2025
الأمن يضبط 3 أشخاص اعتدوا على مسن بالضرب في الدقهلية

 كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على "مسن" باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته لاعتراضه على قيامهم بترويج المواد المخدرة أمام منزله بالدقهلية وضبط مرتكبى الواقعة.


وتابعت أجهزة الأمن، تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على "مسن" بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية.
 

حريق هائل ومصابون في اصطدام سيارة مواد بترولية بسيارتين أخريين بالطريق الإقليمي (صور)

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة مع بداية العام الدراسي الجديد

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تلقى مركز شرطة نبروه، بلاغا من أحد الأشخاص (عامل "مصاب بجروح"– مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (3 أشخاص  مقيمين بدائرة المركز) لحدوث مشاجرة بينهم لخلافات حول الجيرة، قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "بحوزة أحدهم" محدثين إصابته.
 

وتمكن رجال الشرطة من ضبطهم.. وتم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح الأبيض"المستخدم فى التعدى"، وتبين عدم صحة الإدعاء بترويجهم المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

