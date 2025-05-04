طريقة عمل العيش الشامي، زي الجاهز وبأقل تكلفة



طريقة عمل العيش الشامي، من طرق المخبوزات التي يمكن عملها في البيت بكل سهولة، بدلًا من شراؤه جاهز، فعمله في البيت لن يستغرق عدة دقائق، كما أنه لن يكلفك إلا الدقيق وكيس من الخميرة وماء للعجن.



وعلى الرغم من ذلك، فقد تجد بعض ستات البيوت؛ أن طريقة عمل العيش الشامي من أصعب طرق عمل المعجنات والمخبوزات، في حين أن طريقة عمل العيش الشامي لا تتطلب أي مجهود، أو تكاليف.

كما أن خطوات عمل العيش الشامي سهلة وبسيطة، ولأن العيش الشامي يعد من أساسيات بعض الأكلات السورية، مثل الشاورما والفاهيتا.



ولأن العيش الشامي من السلع التي طالها الغلاء، كما أن حجمه تضآل، إلى جانب أن جودته تراجعت، نستعرض طريقة عمل العيش الشامي في البيت، في التقرير التالي.

طريقة عمل العيش الشامي



ولكل من يفضل العيش الشامي الأبيض؛ تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الكهي، طريقة عمل العيش الشامي في البيت.

مكونات عمل العيش الشامي:

خميرة - ملعقتان صغيرتان

سكر - ملعقة كبيرة

ماء دافئ - كوب وربع

دقيق - 3 أكواب ونصف

ملح - نصف ملعقة صغيرة

زيت للقلي - بحسب الحاجة

العيش الشامي، فيتو

خطوات عمل العيش الشامي:

1- في وعاء صغير الحجم، ضعي الخميرة وربع كوب من الماء ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.

2- أضيفي السكر ثم اتركي المكونات جانبًا لحوالى 10 دقائق.

3- أنخلي الملح وكوبان ونصف من الدقيق في وعاء متوسط الحجم، احدثي فجوة في الوسط ثم اضيفي مزيج الخميرة وما تبقى من الماء.

4- أخلطي المكونات بواسطة يديك حتى تتشكّل عجينة متماسكة مع إضافة ما تبقى من الدقيق بالتدريج.

5- ضعي العجينة على سطح صلب ثم ادعكيها لحوالى 10 دقائق حتى تصبح ليّنة.

6- إدهني العجينة بالقليل من الزيت ثم غطّيها واتركيها جانبًا لحوالى ساعتين حتى يتضاعف حجمها.

7- قسمّي العجينة الى كرات صغيرة الحجم ثم افردي كلّ كرة الى دائرة رقيقة السماكة.

8- حمّي الصاج ثم ضعي دوائر العجينة واتركيها حتى تنضج من الجهة الأولى.

9- إقلبي العجينة الى الجهة الثانية حتى تتحمّر ثم قدمي الخبز مباشرة على سفرتك.

طريقة عمل العيش البلدي في البيت

العيش البلدي بالخطوات، فيتو

وحتى تضمني صحة أفراد أسرتك، تقدم الشيف آسيا، طريقة عمل العيش البلدي في البيت، بكل سهولة.

مكونات عمل العيش البلدي

1\2 كوب ردة

3+1\2 كوب دقيق اسمر

2 ملعقة كبيرة سكر

1+1\2 ملعقة كبيرة خميرة جافة

ملعقة صغيرة ملح

ماء دافىء للعجن



خطوات عمل العيش البلدي:

فى بولة نخلط الدقيق والردة، ثم يضاف الملح والسكر والخميرة، ثم الماء تدريجيا.

يعجن الكل للحصول على عجين متماسك.

يدعك العجين جيدا مدة ٨ دقائق، على سرعة متوسطة الى ان يصبح لينا ومطاطيا.

يغطى العجين، ويترك ليتخمر ويتضاعف حجمه مدة ساعة وربع لساعة ونصف تقريبا.

يقطع العجين لكرات متساوية (حوالي ٨ كرات).

تترك ترتاح قليلا، ثم تفرد على سطح مرشوش بالدقيق، على شكل أرغفة رفيعة نوعا ما.

تسخن طاسة جيدا على النار، ثم يخبز يي من الناحيتين، إلى أن ينتفخ ويأخذ اللون الذهبي الجميل.

يقدم بالهنا والشفا.

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