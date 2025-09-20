جولة تفقدية لمدير غرب الإسكندرية التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة

تفقد محمد سليمان، مدير عام إدارة غرب التعليمية بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، عددا من المدارس لمتابعة انتظام الطلاب والطالبات في أول أيام العام الدراسي الجديد بالمدارس التى تعمل بنظام الفترتين.

واستقبلت المدارس الطلاب ببث الأغاني الوطنية ورفع علم مصر، وتوزيع الحلوى والبالونات الملونة والكتب الدراسية، فى أجواء تملؤها الفرحة والنشاط.

واستهل مدير إدارة غرب أولى جولاته بمدرسة السيدة عائشة الابتدائية، ثم مدرسة شجرة الدر الابتدائية، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

وصرَّح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، أنّ الدراسة انتظمت اليوم السبت بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وتم استقبال أبنائنا الطلاب بطريقة مناسبة وتشغيل الأغنيات الوطنية ورفع علم مصر وتسليم الكتب الدراسية على أن تنتظم الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدًا الأحد.

وكان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بمتابعة المدارس، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور.

ووجه رسالة لأولياء الأمور بضرورة التزام الطلاب بالحضور والمواظبة والانضباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.