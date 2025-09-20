الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظم مسابقة في حفظ القرآن

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، مسابقة في حفظ القرآن الكريم بمركز بلاط.

وأوضح محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم السبت، أنه جرى تنفيذ مسابقة القرآن الكريم بمركز شباب مرزوق بقطاع بلاط، بمشاركة 20 متسابقًا من الشباب ضمن خطة النشاط لشهر سبتمبر، وسط أجواء تنظيمية هادئة تسمح بإبراز مهارات حفظ كتاب الله وتجويده.

وعكس الإقبال الملحوظ من أبناء الوادي الجديد حرص الأسر على صقل قدرات أبنائهم عبر منصّة مجتمعية موثوقة هي مركز شباب مرزوق، الذي يواصل أداء دوره الثقافي إلى جانب نشاطه الرياضي، بما يعزّز رسالة مسابقة القرآن الكريم في ترسيخ القيم وتقديم قدوات إيجابية بين الشباب.

لجنة تقييم متخصصة

وأوضح مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه تكوّنت لجنة التقييم من الشيخ محمد توفيق، الذي راجع التلاوات وفق معايير الدقة في حفظ كتاب الله، وضبط المخارج والأحكام، وحُسن الأداء، واعتمدت اللجنة درجات واضحة للمتسابقين تعكس الفروق في إتقان الحفظ وجودة التلاوة، بما يضمن نزاهة مسابقة القرآن الكريم ويشجّع المشاركين على الارتقاء بمستوياتهم، وفي ختام الجولة الأولى، جرى تنبيه المشاركين إلى ملاحظات فنية تساعدهم قبل المراحل التالية داخل مركز شباب مرزوق.

رسالة المديرية: تعميق الفهم والقيم

وأكد محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المشاركة في مسابقة القرآن الكريم لا تُحسّن مهارات التلاوة والحفظ فحسب، بل تُسهم أيضًا في تعميق فهم الآيات ودلالاتها لدى الشباب والنشء، وهي قيمة تربوية تتسق مع أهداف حفظ كتاب الله في بناء الوعي، والخلق، والانضباط.

وأضاف أن من الأهداف المركزية: تعميق القيم الإسلامية في النفوس، والتشجيع على القراءة والاستنباط، والتوجيه إلى البحث العلمي، وتنمية المواهب والقدرات الإنتاجية، وهي جميعًا محاور تحرص المديرية على خدمتها عبر مركز شباب مرزوق وغيره من مراكز المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.