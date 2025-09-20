السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

الالومنيوم، فيتو
الالومنيوم، فيتو

تشهد أسعار الألومنيوم، استقرارا ملحوظا، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية.

ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة. 

 أسعار الالومنيوم اليوم السبت 

-سجلت أسعار السلك 9 مم 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه. 

-سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه.

- بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه.

- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه. 

شركة مصر للألومنيوم

 تعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا، وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الألومنيوم اليوم السبت شركة مصر للالومنيوم أسعار الألومنيوم اليوم

الأكثر قراءة

الطفل ياسين يصل إلى محكمة دمنهور بزي سبايدر مان، ووالدته: كنت أتمنى اصطحابه للمدرسة اليوم

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

عودة فيشر تشعل مفاوضات تدريب الأهلي من جديد

مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة في قصر الاتحادية

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح ودوري أبطال أوروبا قصة عشق لا تنتهي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads