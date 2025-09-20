السبت 20 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"، بدء عرض "نور مكسور" الليلة

أبطال حكاية نور مكسور،
أبطال حكاية نور مكسور، فيتو

يترقب الجمهور انطلاق عرض آخر حكايات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” الليلة، حيث تبدأ قناة DMC في عرض حكاية “نور مكسور”، لتكون ختام السلسلة الدرامية التي أثارت اهتمام المشاهدين طوال الفترة الماضية بتنوع قصصها وأحداثها المشوقة.

وستنطلق أولى حلقات حكاية نور مكسور الليلة على قناة DMC في تمام الساعة السابعة مساءً، كما تُعرض عبر قناة DMC DRAMA في الحادية عشرة مساءً، وستتاح الحلقة أيضًا عبر منصتي “شاهد” و“Watch It” في تمام الساعة 7 مساء.

طرح بوستر نور مكسور

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” البوستر الرسمي لحكاية “نور مكسور”، والتي تأتي كآخر حكايات العمل الدرامي الذي نجح في جذب الجمهور طوال عرضه عبر حكاياته السابقة، وسط ترقب كبير لما ستقدمه هذه الحكاية من أحداث مشوقة ونهاية مختلفة.

وتصدر بطلي العمل نور إيهاب ويوسف عمر البوستر، والحكاية من تأليف أدهم أبو ذكري، وإخراج محمود زهران، ومن المقرر عرضها  على قنوات dmc، ومنصتي watch it وشاهد.

حكاية ديجافو

وعرض مؤخرا من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حكاية “ديجافو”.

 وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبي.

 مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" 7 حكايات، وتقدم كل حكاية في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، والمسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

