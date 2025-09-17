هيثم نبيل ممثل لأول مرة في مسلسل "لينك"

يشارك المطرب والملحن هيثم نبيل كممثل للمرة الأولى من خلال مسلسل "لينك"، وهو عمل درامي جديد سيعرض الشهر المقبل على منصة watch it.

وكشف هيثم نبيل في تصريحات صحفية، أنه يجسد شخصية صارمة ومختلفة تمامًا عن الصورة المعتادة للمطرب الرومانسي، موضحًا أن الشركة المنتجة هي من رشحته لتقديم الدور، في خطوة يصفها بأنها جديدة ومختلفة في مشواره الفني.

وقال هيثم نبيل: "سعيد جدًا بخوض هذه التجربة الجديدة بعيدًا عن الغناء، واشتغلت على نفسي بشكل كبير من خلال كورسات ودورات تدريبية لأنني أحببت التمثيل بجدية، مساحة الشخصية التي أؤديها كبيرة، وقد اجتهدت كثيرًا فيها مع المخرج واشتغلت على تفاصيلها".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أنتظر رأي الجمهور في ظهوري كممثل لأول مرة، وأتمنى أن تنال التجربة إعجابهم".

مسلسل لينك

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة إيمالاين، ويشارك في البطولة الفنان الكبير سيد رجب، والفنانة رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، بجانب المطرب والملحن هيثم نبيل، وعدد آخر من الفنانين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.