الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إحدى حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"، عرض الحلقة الأخيرة من "ديجافو" الليلة

أبطال حكاية ديجافو،
أبطال حكاية ديجافو، فيتو

تعرض الليلة آخر حلقات حكاية “ديجافو” ضمن حكايات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، والتي من المقرر أن تكشف عن تفاصيل غير متوقعة.

ويمكن متابعة آخر حلقات حكاية ديجافو الليلة في تمام الساعة السابعة مساءً على قناة DMC، كما تُعرض الحلقة عبر قناة DMC DRAMA في الحادية عشرة مساءً، وفي السابعة مساءً عبر منصتي “شاهد” و“Watch It”.

حكاية ديجافو

وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبى.

قصة حكاية ديجافو 

 وتتناول حكاية "ديجافو" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" قصة قريبة من الواقع،  تسلط الضوء على العلاقات الزوجية والتعقيدات النفسية والاجتماعية الناتجة عن روتين الزواج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، والذي يستقر عند نتيجة واحدة وهي أن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يحدث في العلن وأمام الناس، وأنه دومًا ما يراه الناس ليس كما يبدو في واقعه.

حكاية ديجافو الحلقة الأخيرة حكايات ما تراه ليس كما يبدو حكاية ديجافو شيري عادل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

