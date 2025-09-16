الأربعاء 17 سبتمبر 2025
حكاية ديجافو الحلقة 4، ليلى تقرر العودة لسيف بالرغم من علمها بكل الحقيقة

ابطال ديجافو، فيتو
ابطال ديجافو، فيتو

دارت أحداث حكاية ديجافو الحلقة 4، ضمن حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حول هروب سيف بالسيارة بعد الحادث الذ يتعرض له هو وزوجته مسك، وكأنه يفر من الحقيقة التي لا يريد مواجهتها أو التصديق بها وهي إن مسك رحلت بالفعل في الحادث أثناء عودتهما من الإجازة. 

لكن سيف رفض الاعتراف بما حدث أو إبلاغ أي أحد بل قرر دفنها في حديقة منزلهما وفقط شقيقته هبة هي من كانت تعرف بالأمر.

 ولقد كان سيف يشارك في تجربة علمية دولية تهدف لدراسة التشابه في الأفكار والسلوكيات بين أشخاص متشابهين شكليًا، حيث يمكن أن يكون لكل فرد أكثر من شبيه، ومن هنا خطرت له فكرة إدخال بيانات مسك في هذه التجربة، ليكتشف بالفعل وجود شبيهتها “ليلى”.  

سيف بدأ يراقب ليلى ويتتبع تحركاتها حتى طلب منها الزواج، لكنها رفضت لأنها مخطوبة، وأثناء مراقبته لها، اكتشف أن خطيبها يستغلها ماديًا ويحاول السيطرة عليها بالقوة، لتجد نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها، ما أدى إلى وفاته. 

سيف تدخل للتغطية على الموقف، وقام بدفن خطيبها لمساعدتها، ومن خوفها من العواقب طلبت ليلى أن تحل محل مسك. 

عندها بدأ سيف عملية نقل ذكريات مسك إلى عقل ليلى، على أساس أن الأثر الجانبي الوحيد سيكون فقدان ليلى لذكرياتها الأصلية،  لكن الأمور خرجت عن السيطرة، وواجهت ليلى مضاعفات صحية خطيرة، ما اضطر سيف لنقلها إلى المستشفى، لتبدأ الأحداث التي رأيناها منذ بداية الحلقات. 

ليلى واجهته وطلبت منه أن يتركها تعود إلى حياتها ووالدها بالرغم من تهديده لها بكشف الفيديو وإرساله للشرطة ومن ثم سجنها، وفي الأخير ابتعد عنها وعاد لمنزله مع ابنته، لكن المفاجأة كانت عندما عادت إلى منزله بعد فترة قصيرة، وعندما ناداها باسمها ليلى، جاء ردها الصادم: “أنا مسك”.  

حكاية ديجافو

وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبى.

