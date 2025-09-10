الجمعة 12 سبتمبر 2025
انتهاء تصوير "ديجافو" سادس حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"

شيري عادل، فيتو
انتهى فريق عمل حكاية ديجافو وفي مقدمتهم شيري عادل، من تصوير الحكاية التي تعد سادس حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، وحرص فريق العمل على الاحتفال بانتهاء التصوير وحرصوا كذلك على التقاط الصور التذكارية.

أبطال حكاية ديجافو

 وحكاية ديجافو وهو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبى.

قصة حكاية ديجافو 

وتتناول حكاية "ديجافو" من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" قصة قريبة من الواقع، والتي تسلط الضوء على العلاقات الزوجية والتعقيدات النفسية والاجتماعية الناتجة عن روتين الزواج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، والذي يستقر عند نتيجة واحدة وهي أن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يحدث في العلن وأمام الناس، وأنه دومًا ما يراه الناس ليس كما يبدو في واقعه.

