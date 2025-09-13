الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"ما تراه ليس كما يبدو” يتصدر مشاهدات شاهد وWatch It تزامنا مع انطلاق “ديجافو”

شيري عادل، فيتو
شيري عادل، فيتو

تصدر مسلسل ما تراه ليس كما يبدو قائمة الأعلى مشاهدة على منصتي “شاهد” و”Watch It” في مصر، وذلك تزامنًا مع عرض أولى حلقات حكاية ديجافو، أحدث حكايات العمل الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ انطلاقه.  

وجاء في المركز الثاني على منصة “شاهد” المسلسل اللبناني سلمى، بينما حل مسلسل أزمة ثقة في المركز الثاني بقائمة الأكثر مشاهدة على منصة “Watch It”.

حكاية ديجافو الحلقة الأولى

دارت أحداث حكاية "ديجافو" الحلقة الأولى، ضمن حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، حول مسك (شيري عادل) التي تظهر وهي في رحلة سفر مع زوجها الطبيب الجراح سيف (أحمد الرافعي) أثناء عودتهما من إجازة في إحدى المدن الساحلية بينما تظل ابنتهما الصغيرة تالا في المنزل برفقة عمتها هبة (هند عبدالحليم). وأثناء مكالمة فيديو مع ابنتهما، يقع حادث سير تدخل مسك على اثره المستشفى في حالة خطيرة بينما يُصاب سيف بإصابات طفيفة.

بعد فترة من مكوثها في المستشفى تستفيق مسك لتكتشف أنها فقدت ذاكرتها، فلا تتعرف على زوجها أو ابنتها أو حتى اسمها الحقيقي، لتدخل في نوبات بكاء وصدمات متكررة. 

يبدأ سيف ومعه شقيقته هبة وخطيبها موسى (عمرو وهبة) في محاولة إعادة ربطها بحياتها القديمة، وتعود مسك إلى منزلها كمن يراه لأول مرة، لتواجه تفاصيل غريبة وأسئلة لا تجد لها إجابات واضحة، أبرزها عن غرفة سرية تحت الأرض يصفها سيف بأنها مجرد معمل لتجاربه الطبية. 

ورغم محاولات الزوج لطمأنتها، تعيش مسك حالة من التخبط، ثم تبدأ مسك رحلة استعادة حياتها شيئًا فشيئًا، فتزور مطعمها الشهير "بيت مسك" الذي كانت تشاركه مع موسى منذ خمس سنوات، لكنها تفاجأ بتناقضات في شخصيتها القديمة، حيث يلاحظ موسى أنها صارت تستخدم يدها اليمنى بدلًا من اليسرى.

الصدمة الكبرى جاءت حين قابلت مسك فتاة في الشارع نادتها باسم "ليلى"، مؤكدة أنها تعرفها منذ سنوات، بل وأثبتت ذلك بصورة قديمة تجمعهما معًا، لتصاب مسك بارتباك شديد.

أبطال حكاية ديجافو

وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هند عبدالحليم حكاية ديجافو حكاية ديجافو الحلقة الأولى شيري عادل ما تراه ليس كما يبدو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مواد متعلقة

أبرزهم شيري عادل، أبطال "ديجافو" يتصدرون البوستر الرسمي للحكاية

حكاية الوكيل الحلقة الأخيرة، هروب الوكيل وضبط تابعيه

شريف رمزي يكشف علاقته بجده صلاح ذو الفقار في "فضفضت أوي"

إحدى حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"، عرض الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل الليلة

الأكثر قراءة

القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

التموين: إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية بدءا من الغد

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

انخفاض كبير بأسعار العمرة وزيادة 80 ألف جنيه في الحج، الغرف السياحية تكشف ما حدث

سر انسحاب وحيد الكيلاني من الدفاع عن مروة يسري بعد الحكم عليها

رغم توسله لوزارة الشباب، نادي الشرقية الرياضي مهدد بالظلام خلال ساعات

سمير فرج لـ إسرائيل: ستفتح عليكم أبواب جهنم إذا استهدفتم الأراضي المصرية (فيديو)

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والرطوبة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads