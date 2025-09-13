"ما تراه ليس كما يبدو” يتصدر مشاهدات شاهد وWatch It تزامنا مع انطلاق “ديجافو”

تصدر مسلسل ما تراه ليس كما يبدو قائمة الأعلى مشاهدة على منصتي “شاهد” و”Watch It” في مصر، وذلك تزامنًا مع عرض أولى حلقات حكاية ديجافو، أحدث حكايات العمل الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ انطلاقه.

وجاء في المركز الثاني على منصة “شاهد” المسلسل اللبناني سلمى، بينما حل مسلسل أزمة ثقة في المركز الثاني بقائمة الأكثر مشاهدة على منصة “Watch It”.

حكاية ديجافو الحلقة الأولى

دارت أحداث حكاية "ديجافو" الحلقة الأولى، ضمن حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، حول مسك (شيري عادل) التي تظهر وهي في رحلة سفر مع زوجها الطبيب الجراح سيف (أحمد الرافعي) أثناء عودتهما من إجازة في إحدى المدن الساحلية بينما تظل ابنتهما الصغيرة تالا في المنزل برفقة عمتها هبة (هند عبدالحليم). وأثناء مكالمة فيديو مع ابنتهما، يقع حادث سير تدخل مسك على اثره المستشفى في حالة خطيرة بينما يُصاب سيف بإصابات طفيفة.

بعد فترة من مكوثها في المستشفى تستفيق مسك لتكتشف أنها فقدت ذاكرتها، فلا تتعرف على زوجها أو ابنتها أو حتى اسمها الحقيقي، لتدخل في نوبات بكاء وصدمات متكررة.

يبدأ سيف ومعه شقيقته هبة وخطيبها موسى (عمرو وهبة) في محاولة إعادة ربطها بحياتها القديمة، وتعود مسك إلى منزلها كمن يراه لأول مرة، لتواجه تفاصيل غريبة وأسئلة لا تجد لها إجابات واضحة، أبرزها عن غرفة سرية تحت الأرض يصفها سيف بأنها مجرد معمل لتجاربه الطبية.

ورغم محاولات الزوج لطمأنتها، تعيش مسك حالة من التخبط، ثم تبدأ مسك رحلة استعادة حياتها شيئًا فشيئًا، فتزور مطعمها الشهير "بيت مسك" الذي كانت تشاركه مع موسى منذ خمس سنوات، لكنها تفاجأ بتناقضات في شخصيتها القديمة، حيث يلاحظ موسى أنها صارت تستخدم يدها اليمنى بدلًا من اليسرى.

الصدمة الكبرى جاءت حين قابلت مسك فتاة في الشارع نادتها باسم "ليلى"، مؤكدة أنها تعرفها منذ سنوات، بل وأثبتت ذلك بصورة قديمة تجمعهما معًا، لتصاب مسك بارتباك شديد.

أبطال حكاية ديجافو

وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.