السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بشمال سيناء يتفقد أول يوم دراسي بإدارة الحسنة

وكيل تعليم شمال سيناء
وكيل تعليم شمال سيناء

 تفقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، صباح اليوم السبت، عددا من المدارس بإدارة الحسنة التعليمية، برفقة الدكتور أحمد ممدوح مدير التعليم العام.

 

أول يوم دراسي بإدارة الحسنة التعليمية

 كان في استقبالهم أحمد سالم، مدير إدارة الحسنة التعليمية، حيث شملت الجولة زيارة مدرسة بغداد الابتدائية ومتابعة انتظام الحضور والانضباط داخل الفصول الدراسية والاطمئنان على استلام الطلاب للكتب المدرسية منذ اليوم الأول.

 

كما تابع وكيل الوزارة سير العملية التعليمية، وتأكد من جاهزية المدرسة من حيث أعمال الصيانة والنظافة، وتواجد المعلمين داخل الفصول، وبدء تفعيل الأنشطة المدرسية، بما يضمن أجواء تعليمية جادة ومناسبة للطلاب.

اليوم، انطلاق الدراسة في 3 إدارات تعليمية بشمال سيناء

غدا، انطلاق الدراسة في 3 إدارات تعليمية بشمال سيناء

 وأكد  حمزة رضوان أن المديرية تتابع عن قرب جميع الإدارات التعليمية في المحافظة، لضمان انطلاقة قوية وآمنة للعام الدراسي الجديد، مشددًا على التزام المدارس بخطط المتابعة المستمرة، وتقديم الدعم الكامل للطلاب والمعلمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الحسنة التعليمية شمال سيناء سيناء وكيل وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد سير العملية التعليمية

الأكثر قراءة

الطفل ياسين يصل إلى محكمة دمنهور بزي سبايدر مان، ووالدته: كنت أتمنى اصطحابه للمدرسة اليوم

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

عودة فيشر تشعل مفاوضات تدريب الأهلي من جديد

مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة في قصر الاتحادية

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح ودوري أبطال أوروبا قصة عشق لا تنتهي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads