وكيل التعليم بشمال سيناء يتفقد أول يوم دراسي بإدارة الحسنة

تفقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، صباح اليوم السبت، عددا من المدارس بإدارة الحسنة التعليمية، برفقة الدكتور أحمد ممدوح مدير التعليم العام.

أول يوم دراسي بإدارة الحسنة التعليمية

كان في استقبالهم أحمد سالم، مدير إدارة الحسنة التعليمية، حيث شملت الجولة زيارة مدرسة بغداد الابتدائية ومتابعة انتظام الحضور والانضباط داخل الفصول الدراسية والاطمئنان على استلام الطلاب للكتب المدرسية منذ اليوم الأول.

كما تابع وكيل الوزارة سير العملية التعليمية، وتأكد من جاهزية المدرسة من حيث أعمال الصيانة والنظافة، وتواجد المعلمين داخل الفصول، وبدء تفعيل الأنشطة المدرسية، بما يضمن أجواء تعليمية جادة ومناسبة للطلاب.

وأكد حمزة رضوان أن المديرية تتابع عن قرب جميع الإدارات التعليمية في المحافظة، لضمان انطلاقة قوية وآمنة للعام الدراسي الجديد، مشددًا على التزام المدارس بخطط المتابعة المستمرة، وتقديم الدعم الكامل للطلاب والمعلمين.

