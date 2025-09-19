الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غدا، انطلاق الدراسة في 3 إدارات تعليمية بشمال سيناء

تعليم شمال سيناء
تعليم شمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، عن انطلاق الدراسة غدًا السبت في ثلاث إدارات تعليمية بالمحافظة، على أن تنتظم في باقي الإدارات الست يوم الأحد القادم. 

غدا.. انطلاق الدراسة في 3 إدارات تعليمية بشمال سيناء 

وأعلنت المديرية أن الإدارات التعليمية هي:
إدارة نخل التعليمية بعدد ١٧٨٥ طالبًا وطالبة.
إدارة الحسنة التعليمية بعدد ٢٨٨٢ طالبًا وطالبة إدارة رفح التعليمية بعدد ٥٦٣٣ طالبًا وطالبة ليبلغ إجمالي الطلاب في هذه الإدارات الثلاث ١٠٣٠٠ طالب وطالبة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب في مختلف المدارس، حيث جرى استكمال أعمال الصيانة وتهيئة الفصول الدراسية، والانتهاء من تسليم الكتب المدرسية إلى الإدارات التعليمية، فضلًا عن توزيع الكوادر التربوية وفق الاحتياجات الفعلية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول.

صحة شمال سيناء: إجراء أكثر من 1000 عملية خلال 40 يوما

محافظ شمال سيناء يفتتح مقرأة الصالحين بالكيلو 17 غرب العريش

 وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن العام الدراسي الجديد سيكون انطلاقة قوية بفضل تعاون الجميع، مشددًا على أن المديرية تتابع الاستعدادات لحظة بلحظة، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم للطلاب والمعلمين، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والإنجاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الحسنة التعليمية العريش العام الدراسي الجديد إنتظام العملية التعليمية صحة شمال سيناء شمال سيناء محافظة شمال سيناء مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

الأكثر قراءة

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

خبير اقتصادي: نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1446 دولارا في 10 سنوات

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads