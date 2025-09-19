أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، عن انطلاق الدراسة غدًا السبت في ثلاث إدارات تعليمية بالمحافظة، على أن تنتظم في باقي الإدارات الست يوم الأحد القادم.

غدا.. انطلاق الدراسة في 3 إدارات تعليمية بشمال سيناء

وأعلنت المديرية أن الإدارات التعليمية هي:

إدارة نخل التعليمية بعدد ١٧٨٥ طالبًا وطالبة.

إدارة الحسنة التعليمية بعدد ٢٨٨٢ طالبًا وطالبة إدارة رفح التعليمية بعدد ٥٦٣٣ طالبًا وطالبة ليبلغ إجمالي الطلاب في هذه الإدارات الثلاث ١٠٣٠٠ طالب وطالبة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب في مختلف المدارس، حيث جرى استكمال أعمال الصيانة وتهيئة الفصول الدراسية، والانتهاء من تسليم الكتب المدرسية إلى الإدارات التعليمية، فضلًا عن توزيع الكوادر التربوية وفق الاحتياجات الفعلية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن العام الدراسي الجديد سيكون انطلاقة قوية بفضل تعاون الجميع، مشددًا على أن المديرية تتابع الاستعدادات لحظة بلحظة، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم للطلاب والمعلمين، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والإنجاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.