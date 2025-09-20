السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، انطلاق الدراسة في 3 إدارات تعليمية بشمال سيناء

انطلاق العام الدراسي،
انطلاق العام الدراسي، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، انطلاق الدراسة  اليوم السبت، في 3 إدارات تعليمية بالمحافظة، على أن تنتظم في باقي الإدارات الـ 6 يوم الأحد القادم. 

 

انطلاق الدراسة في 3 إدارات تعليمية بشمال سيناء 

وأعلنت المديرية أن الإدارات التعليمية التي انطلقت بها الدراسة هي: إدارة نخل التعليمية بعدد ١٧٨٥ طالبًا وطالبة، وإدارة الحسنة التعليمية بعدد ٢٨٨٢ طالبًا وطالبة، إدارة رفح التعليمية بعدد ٥٦٣٣ طالبًا وطالبة ليبلغ إجمالي الطلاب في هذه الإدارات الثلاث ١٠٣٠٠ طالب وطالبة.

 

وأكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب في مختلف المدارس، حيث جرى استكمال أعمال الصيانة وتهيئة الفصول الدراسية، والانتهاء من تسليم الكتب المدرسية إلى الإدارات التعليمية، فضلًا عن توزيع الكوادر التربوية وفق الاحتياجات الفعلية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول.

غدا، انطلاق الدراسة في 3 إدارات تعليمية بشمال سيناء

صحة شمال سيناء: إجراء أكثر من 1000 عملية خلال 40 يوما

 وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن العام الدراسي الجديد سيكون انطلاقة قوية بفضل تعاون الجميع، مشددًا على أن المديرية تتابع الاستعدادات لحظة بلحظة، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم للطلاب والمعلمين، متمنيًا لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والإنجاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الحسنة التعليمية العام الدراسي الجديد إنتظام العملية التعليمية بمحافظة شمال سيناء بشمال سيناء صحة شمال سيناء شمال سيناء

الأكثر قراءة

انخفاض جديد بالقاهرة والصعيد يودع الـ 40، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

أخبار مصر: بدء الدراسة بـ 12 محافظة، اعترافات مثيرة في "سرقة إسورة المتحف المصري"، دعوة أممية لدول العالم بمواجهة إسرائيل

حريق هائل ومصابون في اصطدام سيارة مواد بترولية بسيارتين أخريين بالطريق الإقليمي (صور)

رقمها ظهر في إعلان "الدباغ"، اليوم أولى جلسات تعويض سيدة بـ 20 مليون جنيه ضد رئيس الزمالك

تحية كاريوكا، اعتزلت الرقص في الملاهي بسبب إهانة ممثلة وهذه قصة نضالها ضد الإنجليز

الخريف على الأبواب، تحذيرات من أمطار بالسواحل الشمالية حتى القاهرة، رياح وارتفاع الأمواج بـ 8 شواطئ، اضطراب الملاحة البحرية

سعر السمك اليوم، البوري والكابوريا بـ 240 جنيها والبلطي يصل إلى 80 بعد الارتفاع

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads