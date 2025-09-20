السبت 20 سبتمبر 2025
بالزي الأزهري، معاهد الإسكندرية تستقبل طلابها في أول أيام دراسة (صور)

معهد الإسكندرية
معهد الإسكندرية

استقبلت المعاهد الأزهرية بمحافظة الإسكندرية صباح اليوم، طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة وذلك تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

قانون البنك المركزى، إجراءات جدولة التزامات المصرف المتعثر

السيسي يستقبل اليوم رئيس سنغافورة بقصر الاتحادية

وحرص مسئولو المعاهد على التواجد أمام البوابات الرئيسية لدخول الطلاب لاستقبالهم، وتوجيه الطلاب للمشاركة في الطابور الصباحي.

رئيس الإدارة المركزية يهنئ الطلاب بالعام الدراسي الجديد

كما  وجّه الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، خالص التهاني والتبريكات إلى أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات، وإلى  المعلمين والمعلمات، وجميع العاملين بالمعاهد الأزهرية.

 

وأكد أن العلم ميراث الأنبياء وزاد الدعاة، وهو الطريق إلى نهضة الأمم ورفعة الأوطان، داعيًا أبناءه الطلاب إلى الجد والاجتهاد والتحلّي بالأخلاق الفاضلة ليكونوا خير سفراء للأزهر الشريف ومنارات للعلم والوسطية. 

كما أشاد بجهود المعلمين الذين يؤدون رسالتهم السامية بكل إخلاص، موضحًا أن المعلم هو القدوة والشمعة المضيئة التي تنير دروب الأجيال، وأن عطائهم سيظل أثرًا خالدًا في نفوس طلابهم. 

واختتم تهنئته بالدعاء أن يكون هذا العام عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق، مباركًا بالجد والعمل، وأن يوفق الله الجميع لخدمة رسالته التعليمية في رحاب الأزهر الشريف.  

