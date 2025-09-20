السبت 20 سبتمبر 2025
السيسي يستقبل اليوم رئيس سنغافورة بقصر الاتحادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
 يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد زيارة رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام، محطة بارزة في مسار التعاون الثنائي بين البلدين، حيث من المنتظر أن تسهم في تبادل الخبرات بمجالات التنمية المستدامة إلى جانب بحث ملفات التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد.
 

