الأمم المتحدة تعتمد قرارًا بمشاركة فلسطين في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ80

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يسمح للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإلقاء خطاب مسجل بعد رفض واشنطن منحه تأشيرة دخول.

القرار يتيح لفلسطين تقديم بيان مسجل لرئيسها أو ممثل رفيع في الاجتماعات والمؤتمرات الأممية، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

أيد القرار 145 دولة من بينها روسيا، وامتنعت 6 عن التصويت، فيما عارضته 5 دول بينها أمريكا.

جوتيريش يطالب دول العالم بعدم الخوف من رد فعل إسرائيل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوكالة "فرانس برس" الجمعة إن العالم يجب ألا "يخشى" خطر ردود أفعال إسرائيل، في ظل حربها المستمرة في غزة وسعيها لضم الضفة الغربية

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "لا ينبغي أن نشعر بالخشية من خطر رد الفعل الانتقامي".

كما أوضح أن "هذه الاجراءات ستستمر وعلى الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط عليهم لمنع حدوث ذلك".

وتابع: «هذا أسوأ مستوى من الموت والدمار رأيته منذ أن توليت منصب الأمين العام، وربما في حياتي، ومعاناة الشعب الفلسطيني لا يمكن وصفها (..) مجاعة وافتقار تام للرعاية الصحية الفعالة والناس يعيشون دون مأوى مناسب في مناطق ذات اكتظاظ هائل».

ومع ذلك، أحجم الأمين العام للأمم المتحدة عن وصف سلوك إسرائيل في غزة بأنه «إبادة»، رغم استخدام وكالات أممية لهذا التوصيف الذي ترفضه الدولة العبرية بشدة.

وقال: «المشكلة هي أنه ليس من ضمن مهامي التحديد القانون ما إذا كان هناك إبادة، هذا ليس من صلاحياتي. لكن لنكن واضحين، المشكلة ليست في الكلمة، المشكلة هي في الواقع على الأرض».

واتخذت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا خطوات قد تمهد الطريق أمام ضم الضفة الغربية، التي تم احتلالها مع القدس الشرقية في حرب 1967، في حين تعارض الأمم المتحدة ومعظم الدول مثل هذا الإجراء.

وذكرت تقارير أن إسرائيل هددت بضم الضفة الغربية في حال مضت الدول الغربية قدمًا في الاعتراف بدولة فلسطين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

وتشكل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد يوم الاثنين 22 سبتمبر في نيويورك، حدثًا تاريخيًّا حيث ستعترف عشر دول غربية من بينها فرنسا، بالدولة الفلسطينية.

