بالشيكولاتة والاستعراضات، مدرسة بالمنصورة تستقبل طلابها في أول أيام دراسة (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “استقبال طلاب مدرسة سانت فامية بالمنصورة بالشيكولاتة بأول يوم دراسة”.

وتوافد الطلاب علي المدرسة وتم استقبالهم بالشكولاته علي الابواب، وبحضور طابور الصباح وهيئة المدرسة قدم الطلاب الإذاعة المدرسية وقدم مدرسين رسالة ترحيب بالطلاب.

وشهد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التعليم في الدقهلية، وعادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية ومني محمد السعيد مجاهد مدير التعليم الخاص وجيهان صلاح رئيس قسم التعليم الخاص بتعليم الدقهلية.

واستقبل قيادات تعليم الدقهلية السير سوسنا مديرة مدرسة السانت قامية أو العائلة المقدسة بالمنصورة.

أكد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن مدارس المديرية قد أعلنت جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال خطة شاملة تستهدف تخفيف الكثافات داخل الفصول وسد العجز في هيئات التدريس بمختلف المراحل التعليمية.

وقال وكيل الـ تعليم بالدقهلية ‏مستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد بجهود مكثفة لتخفيف الكثافة وسد عجز المعلمين، حيث تضم محافظة الدقهلية 3279 مدرسة جاهزين لاستقبال مليون و967 ألفا و448 طالبا وطالبة في مختلف مراحل ونوعيات التعليم.

وأشار وكيل التعليم بالدقهلية إلى أن الاستعدادات تضمنت توزيع المعلمين بما يحقق العدالة بين الإدارات التعليمية مع فتح باب العمل بنظام الحصة لسد العجز وفق الضوابط المقررة بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأضاف مدير المديرية أنه تم الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية لمخازن الإدارات وبدء توزيعها على المدارس لتكون في حوزة الطلاب مع بداية العام، بالإضافة إلى التشديد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة التي شملت دهانات الفصول وتجديد دورات المياه والمقاعد الدراسية لضمان جاهزية المدارس بالكامل.

وشدد مدير تعليم الدقهلية على أهمية متابعة نظافة المدارس وتوفير أدوات النظافة والتهوية الجيدة بالفصول، مشيرًا إلى أن كل الجهود المبذولة تأتي في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم لضمان عام دراسي منضبط وآمن للطلاب والمعلمين على حد سواء.

