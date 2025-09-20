السبت 20 سبتمبر 2025
محافظات

سيولة مرورية بشوارع المنصورة تزامنا مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد

سيولة مرورية بشوارع
سيولة مرورية بشوارع المنصورة، فيتو

تشهد شوارع مدينة المنصورة في أول أيام انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 سيولة مرورية وانضباط بالشوارع.

 

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعلن أن العام الدراسي الجديد 2025 /2026 سيشهد طفرة نوعية في البنية التعليمية بالمحافظة، من خلال إضافة سعة استيعابية تبلغ 696 فصلًا تعليميًّا، من خلال تنفيذ 36 مدرسة ما بين إنشاء جديد كلي وإنشاء جزئي، وإحلال ورفع كفاءة موزعة على مختلف المراكز والمدن.

 

خفض كثافة الفصول إلى 40 طالبا 

وأكد "مرزوق" أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو خفض الكثافة داخل الفصول الدراسية لتصل إلى 40 طالبًا كحد أقصى، بما يضمن بيئة تعليمية أفضل ويعزز جودة العملية التعليمية ويحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمعلمين.

تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمدن

وأشار "المحافظ" إلى أن المدارس الجديدة تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات القياسية التي وضعتها هيئة الأبنية التعليمية، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة، تتماشى مع أهداف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، ومبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمدن.

 

تنفيذ مشروع إنشاء 100 مدرسة جديدة بمختلف المراكز

وأضاف اللواء "مرزوق" أن المحافظة لا تتوقف عند هذه المرحلة فقط، بل يجري حاليًّا العمل على تنفيذ مشروع إنشاء 100 مدرسة جديدة بمختلف المراكز، تشمل إنشاءات كلية وجزئية وتطوير ورفع كفاءة، تمهيدًا لافتتاحها مع العام الدراسي 2026 /2027، وذلك في إطار خطة شاملة للقضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بشكل كامل.

 

وأكد "محافظ الدقهلية" أن هذه الجهود تأتي نتاجًا للتنسيق والتعاون الدائم بين وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، والمجتمع المدني، مشددًا على أن هذا النهج يعكس الإرادة الكاملة التي وجه بها  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيده المستمر على أن التعليم في مراحله كافة يمثل الركيزة الأساسية لتقدم الدول والأمم والشعوب.

