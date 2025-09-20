"شبكة بريكس الأدبية"، تجمع جديد للأدباء والناشرين والنقاد من دول بريكس

أفادت وكالة "تاس" الروسية أن اتحادات الكتاب والنقاد والناشرين من دول "بريكس" شكلوا جمعية تحت اسم "شبكة بريكس الأدبية"، وسيكون عملها موجهًا نحو تطوير التبادل الثقافي وتنسيق الجهود في مجال الأدب.

العلاقات العامة للمنتدى الثاني للبريكس الذي عقد في البرازيل تحت عنوان "القيم التقليدية بيان تفيصلي عن جمعية “شبكة بريكس الأدبية” جاء نصه:



“خلال ندوة الطاولة المستديرة المخصصة لجائزة البريكس الأدبية، أُعلن تأسيس شبكة البريكس الأدبية (BRICS Literature Network)، بوصفها تجمعًا جديدًا يضم اتحادات الكتاب والنقاد والناشرين من دول البريكس. وهدف الجمعية هو تطوير التبادل الثقافي الدائم وتنسيق الجهود في المجال الأدبي”.

وقد تم إقرار تأسيس الشبكة رسميًّا من خلال الإعلان الذي تم توقيعه خلال المنتدى. ومن الجانب الروسي وقّع على الوثيقة عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ونائب رئيس المنتدى، ديمتري كوزنيتسوف، الذي أشار إلى أن الشبكة تهدف ليس فقط إلى تنظيم وترويج جائزة البريكس الأدبية وتعزيز القيم التقليدية لشعوب دول البريكس، بل أيضا إلى تنفيذ مشاريع مشتركة مهمة أخرى.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة للمنتدى أن إدارة الجمعية ستتم عبر هيئة جماعية، تم اختيار رئيسين مشاركين لها من روسيا والبرازيل؛ حيث تولى المنصب من الجانب الروسي الشاعر وعضو اتحاد كتاب روسيا فاديم تيريخين، ومن الجانب البرازيلي رئيس أكاديمية أدب البرازيل ماركوس فريتاس، فيما ستحدد باقي دول البريكس قريبا ممثليها للانضمام إلى الهيئة الإدارية.

وخلال المنتدى، تم إعلان أيضًا قائمة المرشحين لنيل جائزة البريكس الأدبية، وهي جائزة دولية جديدة للأدباء الذين تعكس أعمالهم التقاليد والتنوع الثقافي، وضمت القائمة 27 شخصية أدبية من دول البريكس.

يُذكر أن المنتدى الثاني للبريكس بعنوان "القيم التقليدية" انعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025 في مدينة برازيليا، وجمع البرلمانيين، وممثلي قطاع الأعمال والثقافة، والمنظمات الاجتماعية من جميع دول البريكس، بالإضافة إلى الدول الشريكة والمرشحة للانضمام، وعقد تحت شعار: "نقوي أممنا بالتوحد حول التقاليد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.