عقارات

بالأسماء، تقنين دفعة جديدة من أراضي توسعات الشروق (صور)

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان أسماء دفعة جديدة من أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، بالحضور إلى مقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين، وذلك بداية من يوم الأحد 21 سبتمبر.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة، يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

 

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية أن أنظمة السداد المتاحة للتعامل على أراضي التقنين بمدينة الشروق.

وأشارت إلى أن أنظمة السداد تتضمن:

-سداد النقدي الكاش بالكامل خلال 60 يومًا من تاريخ الإقرار مع خصم 20%.

-سداد 25% والباقي على 3 سنوات بدون عائد.

سداد 15% والباقي على 7 أقساط محمل بالعائد.

سداد 15% ومهلة 3 سنوات سنوات سماح مع سداد المتبقي ويمثل 85% على 7 أقساط محملة بالعائد على إجمالي الفترة.

أجرى المهندس بسام محمد فضل "رئيس جهاز مدينة الشروق" القرعة العلنية اليدوية الثامنة لتسكين العملاء طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية".

جاء ذلك في ضوء تحركات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة لمدينة الشروق.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة الخديوية، واستعراض عددٍ من المقترحات للمخططات الخاصة بعدد من ممرات المشاة بمنطقة وسط البلد، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المقاولون العرب واستشاري المشروع.

واستهل وزير الإسكان الاجتماع، بتأكيد أن هناك رؤية للدولة للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية، في ظل جهود إحيائها التي تتم حاليًّا، بما يحافظ على هذه المنطقة التي تتميز بطابع عمراني متميز وصبغة معمارية وفنية باهرة.

وأشار إلى أنه يتم العمل للحفاظ على التراث العمراني لهذه المنشآت، ووضعها على خريطة المزارات السياحية لتعظيم الاستفادة منها، وذلك فى إطار خطة الدولة لإبراز معالم القاهرة التاريخية وإعادتها لمكانتها التاريخية.

