السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف صلاح من المشاركة بالميرسيسايد وتشكيل ليفربول الأقرب ضد إيفرتون

محمد صلاح
محمد صلاح

الدوري الإنجليزي، يستضيف ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون في ديربى الميرسيسايد ظهر اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف، في افتتاح الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المتوقع أن يقود تشكيل ليفربول ضد إيفرتون، هوجو إيكتيكي، وثلاثي الخط الهجومي كودي جاكبو وفلوريان فيرتز ومحمد صلاح.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش.

خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو، فلوريان فيرتز، محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

ويدخل ليفربول حامل اللقب موقعة اليوم بالعلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما حقق 4 انتصارات، متربعًا على عرش الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

ويتواجد إيفرتون في المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 7 نقاط من فوزين وخسارة وتعادل.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 02:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بافتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتمتلك شبكة قنوات “beINSPORTS” الحقوق الحصرية لنقل بطولة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

ومن المقرر نقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورت 1.

ويسعى ليفربول مع فوزه في أول أربع مباريات بالدوري، لتحقيق الانتصار في أول خمس جولات للمرة الثالثة في تاريخه بالدوري الممتاز، بعد موسمي 2018-2019 و2019-2020، كما أنه يسعى لتسجيل ثلاث مباريات متتالية بشباك نظيفة لأول مرة منذ سبتمبر 2024.

وقبل مباراة ديربي الميرسيسايد لم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة فقط من آخر 28 مواجهة له على أرضه أمام إيفرتون في جميع المسابقات (فاز 17 وتعادل 10)، كما حقق الريدز الانتصار في آخر أربع مباريات متتالية منذ خسارته 0-2 في فبراير 2021.

ولم يسبق للريدز أن حققوا خمسة انتصارات متتالية على أرضهم أمام إيفرتون سوى في الفترة من فبراير 1933 وحتى يناير 1937.

أما على صعيد الدوري الإنجليزي، فقد خسر ليفربول مباراتين فقط من آخر 29 مواجهة ضد إيفرتون (فاز 13 وتعادل 14)، ونجح في تحقيق الفوز في خمس من آخر ثماني مباريات، مع الحفاظ على نظافة شباكه في خمس منها، كما لم يخسر الريدز سوى مرة واحدة في آخر 25 مباراة له بالبريميرليج على ملعب أنفيلد أمام إيفرتون، فاز ليفربول 15 مباراة وتعادل 9 مباريات، وحقق ستة انتصارات في آخر سبع مواجهات هناك.

وحقق ليفربول الفوز في آخر أربع مباريات له على ملعبه بالدوري أمام إيفرتون من دون أن يستقبل أي هدف، وهو رقم لم يسبق أن وصل إليه سوى بين عامي 1990 و1994 حين فاز بخمس مباريات متتالية، لكنه لم يسبق أن فعل ذلك مع الحفاظ على شباكه نظيفة في جميعها.

وفي آخر عشر مباريات خاضها الفريقان، حافظ ليفربول على نظافة شباكه خمس مرات، بينما خرج إيفرتون بثلاث شباك نظيفة فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول إيفرتون ديربي الميرسيسايد ليفربول ضد إيفرتون مباراة ليفربول ضد ايفرتون ليفربول أمام إيفرتون مباراة ليفربول أمام إيفرتون ليفربول و إيفرتون مباراة ليفربول و إيفرتون إيفرتون وليفربول إيفرتون ضد ليفربول الدوري الانجليزي محمد صلاح

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد إيفرتون

أرقام قياسية جديدة بانتظار محمد صلاح في الديربي أمام إيفرتون

سيميوني بعد اشتباكه مع جمهور ليفربول: يتحدثون عن الاحترام والـ 90 دقيقة يوجهون لك الإهانة

لحظة اشتباك سيميوني مع مشجعي ليفربول بعد الهدف القاتل (فيديو)

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

تحقيقًا لرغبة طفليه، ولي أمر يرتدي زي سبايدر مان في أول يوم دراسي (فيديو وصور)

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

انخفاض جديد بالقاهرة والصعيد يودع الـ 40، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

مدارس الإسكندرية تستقبل طلاب أولى ابتدائي بالأعلام والبالونات والحلوى في أول يوم دراسة (فيديو وصور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة أبرز ملفات المباحثات المصرية السنغافورية بالقاهرة

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads