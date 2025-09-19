السبت 20 سبتمبر 2025
أحمد حسن يكشف موعد ومكان بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

الأهلي بطل آخر نسخة في السوبر المصري، فيتو

السوبر المصري، كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق موعد ومكان السوبر المصري بمشاركة الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقال الصقر خلال برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة  dmc: "تم تحديد موعد إقامة السوبر المصري في الإمارات، بين الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

موعد بطولة السوبر المصري 

وأكمل: "من المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر من يوم 4 لـ 9 نوفمبر ما بين 3 ملاعب تحددهم رابطة المحترفين في الإمارات".

وتابع: "المباريات ستقام على ملاعب هزاع بن زايد في مدينة العين، ومحمد بن زايد في أبو ظبي، وملعب آل نهيان".

وفد اتحاد الكرة في الإمارات

تواجد وفد من اتحاد الكرة والشركة الراعية في الإمارات اليوم الثلاثاء، من أجل إتمام الاتفاق على إقامة بطولة كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق، خلال الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر المقبل، في مدينة العين الإماراتية.

وعلمت "فيتو" أن الإمارات أصبحت قريبة من استضافة منافسات كأس السوبر المصري، وأن الزيارة الحالية لوفد اتحاد الكرة ستشهد الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية والمادية، قبل الإعلان الرسمي.

ومن المقرر أن تشهد النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري مشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

