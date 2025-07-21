وزير الرياضة: لا نُدلل على السوبر المصري ولا مانع من إقامته في مصر (فيديو)

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة لا تُدلل على مباراة السوبر المصري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع من إقامة المباراة داخل مصر، لما تمتلكه من إمكانيات وتنظيم على أعلى مستوى.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إنه تحدث مع رئيس اتحاد كرة القدم من أجل حل أزمة التحكيم في مباراة الأهلي والزمالك، موضحًا أنه طلب من الجانب السعودي إرسال طاقم تحكيم في نفس يوم المباراة، لكن وصوله تأخر حتى الساعة 11 مساءً.

وأشار إلى أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن مباراة السوبر المصري تم تأجيلها، ومن المقرر أن تُقام في دولة الإمارات، ويُجرى التنسيق في الوقت الراهن بشأن الترتيبات اللازمة.

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