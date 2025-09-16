وفد اتحاد الكرة في الإمارات للاتفاق على تفاصيل كأس السوبر المصري

السوبر المصري، تواجد وفد من اتحاد الكرة والشركة الراعية في الإمارات اليوم الثلاثاء، من أجل إتمام الاتفاق على إقامة بطولة كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق، خلال الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر المقبل، في مدينة العين الإماراتية.

وعلمت "فيتو" أن الإمارات أصبحت قريبة من استضافة منافسات كأس السوبر المصري، وأن الزيارة الحالية لوفد اتحاد الكرة ستشهد الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية والمادية، قبل الإعلان الرسمي.

ومن المقرر أن تشهد النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري مشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

