الخسارة أمام المصري تفجر الخلافات في الترجي التونسي.. جماهير الفريق تفتح النار على المدرب واللاعبين.. وتنتقد رئيس النادي بسبب ضعف الصفقات.. ومخاوف من ضياع السوبر أمام الملعب

جاءت خسارة الترجي التونسي أمام المصري البورسعيدي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس، ضمن استعدادات كل منهما لانطلاقة الموسم الجديد 2025 - 2026، لتفجر الأوضاع في أوساط جماهير فريق باب سويقة.

ورغم أن فريق المدرب ماهر الكنزاري ترك انطباعا جيدا خلال مشاركته في أول نسخة موسعة من مونديال الأندية، وتمكنه من الفوز على جالاكسي لوس أنجلوس الأمريكي (1 ـ 0) وهو الفوز الأول للأندية العربية في البطولة وقتها، إلا أن أمور فريق الدم والذهب لم تكن على ما يرام منذ عودته من الأراضي الأمريكية

استثمار مكافأة المونديال لتدعيم الفريق

وتوقعت جماهير الترجي التونسي أن يقوم مسئولو النادي باستثمار المكافأة المالية الكبيرة، التي حصل عليها الفريق في المونديال، والتي قاربت 12 مليون دولار، في دعم صفوف الفريق، ولكن جاءت الهزيمة أمام المصري أمس، وأحداث العنف التي شهدتها المباراة، لتوحي بأن هناك غضبا جماهيريا عارما من قبل أنصار الفريق الأكثر شعبية في تونس

ويلعب الترجي التونسي، الذي فاز الموسم الماضي بثلاثة ألقاب، على 4 ألقاب في الموسم الجديد 2025 ـ 2026، وهي الدوري والكأس وكأس السوبر في تونس، بالإضافة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ماهر الكنزاري، فيتو

جماهير الترجي قلقة على لقب السوبر

واندلعت في الساعات الماضية أزمة قوية داخل الترجي، عنوانها الأول ضعف التحضيرات وظهور الفريق بأداء متعثر في المباريات الودية خاصة أمام المصري البورسعيدي، إلى جانب غياب الانضباط عن أغلب عناصر الفريق، ومرور اللاعبين بحالة من اللامبالاة، ووجه مشجعو الترجي انتقادات لاذعة للاعبين بسبب النقص الواضح في الجاهزية البدنية والفنية خلال المباريات الودية.

نتائج الترجي في المواجهات الودية

ولعب الترجي أمام مستقبل المرسى وديا وفاز (2 ـ 0)، ثم واجه المنتخب الموريتاني بداية الأسبوع الماضي وتعادل (1 ـ 1)، في حين خسر أمس الأحد أمام النادي المصري البورسعيدي (1 ـ0) في مباراة لم تعرف نهاية طبيعية بعد أحداث عنف بين اللاعبين واقتحام للملعب من قبل عدد من المشجعين.

أحداث مباراة الترجي والمصري

واندلعت شرارة الأحداث في مباراة الترجي والمصري البورسعيدي في الدقيقة 85 عندما حصلت مناوشة بين أمين توجاي لاعب الترجي وأحد لاعبي النادي المصري، قبل أن يتدخل النجم الجزائري يوسف بلايلي ليزيد تعكير الأجواء.

واضطر الحكم نعيم حسني إلى إيقاف المباراة قبل نهائيتها بخمس دقائق، قبل أن يصدر المصري البورسعيدي بيان استنكار شجب فيه ما رافق المباراة من أحداث لا تمت إلى الروح الرياضية والضيافة بصلة.

حمدي المؤدب، فيتو

انتقادات واسعة لمدرب الترجي ولاعبيه

وشهدت الساعات الماضية موجة انتقاد لاذعة ضد المدير الفني للترجي التونسي ماهر الكنزاري، واتهامات له بعدم السيطرة على اللاعبين، وهو ما شجعهم على الخروج عن الإنضباط داخل الملعب إلى جانب الخروج عن الروح الرياضية أثناء المباريات الودية التي لا تحمل أى منافسة، فضلا عن الأداء الباهت للفريق في أغلب مباريات الودية الأخيرة

وقبل أسبوع من خوض نهائي كأس السوبر أمام الملعب التونسي للعام الثاني تواليا، يخشى الترجي أن يدفع ثمن استهتار لاعبيه بالعودة إلى التدريبات في الوقت المناسب، خصوصا بعد أن شهدت تحضيرات الفريق تمرد عدد من اللاعبين وتأخر عدد آخر منهم في العودة إلى المجموعة

غياب الصفقات الكبرى

من بين الأزمات التي وترت العلاقة بين إدارة الترجي وجماهيره، والتي تسبق نهائي كأس السوبر، هي غياب الصفقات الكبرى عن ميركاتو الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم أن الترجي حصل على مكافآت ضخمة من مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، وحينها وعد رئيس النادي حمدي المؤدب جماهيره بأنه سيوظف جزءا من تلك المكافأة في التعاقد مع لاعبين كبار إلا أن النادي اكتفى حتى الآن باستقدام أسماء غير معروفة.

وتعاقد الترجي مع أحمد بوعيصدة من نجم المتلوي ويونس راشد وإبراهيما كايتا، في حين كان الكثير من المشجعين يترقب تعاقدات من الوزن الثقيل استعدادا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الترجي أمام الملعب في السوبر التونسي

ويلعب الترجي يوم الأحد 3 أغسطس المقبل ضد الملعب التونسي في نهائي كأس السوبر 2024 ـ 2025، قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري التونسي أمام مستقبل قابس بعد ذلك بأسبوع.



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