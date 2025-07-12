السوبر المصري 2025، بطولة بتصميم جديد ومنافسة قديمة.. الزمالك يحلم بالعودة للمنصة.. بيراميدز وسيراميكا الحصانان الأسودان في المعركة.. وقمة مبكرة بين الكبار

أعلن اتحاد الكرة المصري إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 بنفس نظام الموسم الماضي، بمشاركة 4 فرق للموسم الثالث على التوالي، في إطار سعي الاتحاد لمنح البطولة بُعدًا تنافسيًا جديدًا وزيادة الجماهيرية.

ومن المنتظر تحديد مكان إقامة البطولة خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير.

الفرق المشاركة.. قمة مبكرة بين الكبار

البطولة ستشهد مشاركة أربعة فرق وفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة:

1. الأهلي: بطل الدوري المصري الممتاز.

2. الزمالك: بطل كأس مصر.

3. سيراميكا كليوباترا: بطل كأس عاصمة مصر.

4. بيراميدز: وصيف الدوري وكأس مصر، وحصل على بطاقة الدعوة «الكارت الذهبي»

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا، فيما يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي، ما يعد بمواجهتين مثيرتين تمهدان لنهائي قوي.

الأهلي.. الهيمنة الحمراء على البطولة

يدخل الأهلي بطولة السوبر المصري وهو المرشح الأبرز، خاصة أنه يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 15 بطولة، متفوقًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

واحتكر المارد الأحمر آخر 4 نسخ من البطولة (2021، 2022، 2023، 2024)، وهو إنجاز يؤكد ثبات الأهلي في المحافل المحلية الكبرى، وإتقانه للعب في المباريات الحاسمة.

وتعود آخر خسارة للأهلي في السوبر إلى عام 2020، حين خسر اللقب أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح.

الزمالك.. حلم العودة للمنصة

أما الزمالك، آخر تتويج له بالسوبر كان في عام 2019، ويأمل هذه المرة في العودة إلى منصة التتويج من بوابة البطولة المُحدثة.

ورغم الأداء غير المستقر للفريق في بعض الفترات، فإن تواجده في نصف النهائي يفتح له الطريق نحو معركة ثأرية محتملة مع الأهلي في النهائي، أو فرصة لحصد لقب محلي هام يزيد من رصيد الإنجازات.

بيراميدز وسيراميكا.. الحصانان الأسودان في المعركة

بيراميدز يدخل البطولة بحثًا عن أول لقب كبير في تاريخه، وقد أظهر في السنوات الأخيرة قدرة على مقارعة الكبار، خاصة بعد استقراره الإداري والفني.

أما سيراميكا كليوباترا، فهو الفريق “المفاجأة” في البطولة، بعد فوزه بكأس عاصمة مصر، ويطمح لتحقيق ما يشبه الإنجاز التاريخي إذا ما نجح في تخطي الأهلي والوصول إلى النهائي.

نجاح في التسويق وإثارة فنية

بدأ اتحاد الكرة في تطوير شكل البطولة منذ موسمين، حيث أصبحت تدار بنظام نصف النهائي والنهائي بمشاركة 4 فرق، بعد أن كانت تُحسم بمباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس.

كما تم تحسين البث التلفزيوني، وتطوير تصميم البطولة، لتواكب الطفرة التسويقية التي يشهدها الدوري المصري، واستغلال زخم الأندية الجماهيرية.

سجل الأبطال.. التاريخ ينصف الأهلي

في المجمل، يتصدر الأهلي قائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب السوبر المصري بـ15 لقبًا، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، فيما فاز كل من المقاولون العرب، حرس الحدود، وطلائع الجيش بلقب وحيد.

ومع اقتراب نسخة 2025، تترقب الجماهير مباريات مشتعلة، خاصة أن السوبر بات يمثل بطولة قائمة بذاتها، لا تقل أهمية عن الدوري أو الكأس، لما تحمله من طابع تنافسي ورسمي وجماهيري.

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