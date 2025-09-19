الجمعة 19 سبتمبر 2025
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة عن عقار باب الشعرية: تم إخلاؤه من السكان قبل انهياره

العقار المنهار، فيتو
العقار المنهار، فيتو
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن العقار المنهار في ٣ شارع محمود عبد الله من شارع الجيش بحي باب الشعرية تم إخلاؤه من السكان قبل الانهيار، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.

الحادث الثالث خلال شهر، انهيار بلكونة في "فيلل الجامعة" بالزقازيق

أستاذ تخطيط عمراني يكشف أسباب انهيار العقارات في مصر

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إخلاء عقارين مجاورين له احترازيًا من السكان، مع تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

 

وأسهم التحرك السريع للأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وقيامهم بإخلاء العقار قبل انهياره بساعات في إنقاذ ١١ أسرة كانت تقطن به.


وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغًا بانهيار عقار مكون من ٥ طوابق بعد إخلائه من السكان في ٣ شارع محمود عبد الله من شارع الإبيارى المتفرع من شارع الجيش ناصية شركة الكهرباء بحي باب الشعرية، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.

ووجه محافظ القاهرة بإزالة الآثار الناتجة عن الحادث عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

