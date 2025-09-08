الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
أستاذ تخطيط عمراني يكشف أسباب انهيار العقارات في مصر

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إنّ انهيار العقارات ظاهرة خطيرة جدا، مشيرًا، إلى أن غياب الصيانة أهم أسبابها، فلا بد أن تكون الصيانة إجبارية وليست اختيارية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي  شاش وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الصيانة عنصر مهم جدا، ولكن، عدد شركات الصيانة في مصر محدود، ولا بد للدولة أن يكون لها سبق في إنشاء شركات صيانة بجميع محافظات مصر.

وتابع، أنّ القطاع الخاص يجب أن ينخرط في مجال الصيانة، لافتا، إلى أن زيادة عدد شركات الصيانة سيؤدي إلى فتح فرص العمل، ومحذرا في الوقت ذاته من أن غياب الإشراف الهندسي قد يكون من أهم العوامل التي تؤدي إلى الانهيار.

وحذر، من بعض سلوكيات السكان التي قد تؤدي إلى حدوث هذه الأزمة: "لدينا عنصر الأدوات الصحية مثل المواسير الصحية، فلو تم إهمالها، مثل تسريب المياه من المواسير، فإن المياه الملوثة الخاصة بالصرف قد تنتقل إلى الأساسات، ما يؤدي بالضرورة إلى سرعة انهيار العقارات".

وأكد، أن الدولة تعاملت مع الإسكان العشوائي شديد الخطورة بمنهج علمي، وتعاملت مع كل قطاع بما يتناسب معها، لذلك، نجحت تماما في القضاء عليها، مناشدا باتخاذ نفس المدخل العلمي في التعامل مع مشكلة العقارات الآيلة للسقوط.

