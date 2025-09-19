الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خلاف أخوين يتحول إلى مأساة إنسانية، أم تحترق لإنقاذ ابنها والقدر يجمعهما بجنازة واحدة

جريمة مأساوية تهز
جريمة مأساوية تهز الشرقية،فيتو

خيّم الحزن على قرية الجديدة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بعدما عاشت واحدة من أبشع المآسي الإنسانية التي انتهت بفقدان أم وابنها في مشهد مأساوي أبكى القرية بأكملها.

أب بلا قلب، قصة مقتل فتاة على يد والدها بسبب "عريس" في الشرقية

شقيق يشعل النار في أخيه.. والأم تلحق به لتوارى معه الثرى

البداية كانت حين نشبت مشادة كلامية بين شقيقين داخل منزل الأسرة بقرية الجديدة منيا القمح بسبب خلافات بسيطة على ملابس، سرعان ما تحولت إلى كارثة، بعدما أقدم أحدهما على سكب مادة مشتعلة "بنزين" على شقيقه عبدالفتاح وأضرم فيه النار.

الأم حاولت إنقاذ نجلها من ألسنة اللهب

الأم “انتصار.ش”هرعت مسرعة لإنقاذ فلذة كبدها، غير مبالية بلهيب النيران، فالتهمتها النيران هي الأخرى، لتصاب بحروق بالغة. نُقلت مع ابنها إلى مستشفى ههيا للحروق، لكن القدر لم يمهلها طويلًا، ففارقت الحياة قبل يومين، تاركة نجلها يصارع آلامه وحيدًا.

واليوم، لحق عبدالفتاح بوالدته، ليسدل ستار النهاية على قصة حزينة أبكت كل من عرف تفاصيلها. 

المجني عليه،فيتو
المجني عليه،فيتو

أهالي القرية يودعون الأم ونجلها في جنازة مهيبة 

وقد ودّع أهالي القرية الأم وولدها في جنازة مهيبة، حيث دُفنا معًا في مقبرة واحدة، لتكتمل المأساة بدموع لم تجف وقلوب يعتصرها الألم.

الأهالي أجمعوا أن عبدالفتاح ظل حتى اللحظة الأخيرة رمزًا للشهامة والبر، إذ ضحى بحياته ليبقى وفيًا لأمه حتى آخر نفس.

وفي المقابل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه على ذمة القضية، فيما لا تزال القرية غارقة في صدمة الفاجعة التي ستظل محفورة في ذاكرتها طويلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة شاب حرقا بالشرقية وفاة أم ونجلها حرقا بالشرقية حرائق محافظة الشرقية حوادث وقضايا جرائم محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يناقش استعدادات موسم الشتاء 2025- 2026

غدا، أولى جلسات دعوى تعويض 20 مليون جنيه لسيدة ضد رئيس نادي الزمالك

بالقوة الضاربة، التشكيل الرسمي لموقعة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

بعد وصفه الاتفاق مع إسرائيل بالضرورة، ترتيبات للقاء أحمد الشرع وترامب في نيويورك

بحضور وزير الرياضة، حفل افتتاح مميز لكأس الفراعنة للجمباز الفني بالقاهرة

أحمد صيام يعلن موعد ومكان عزاء شقيقته نادية

قبل غلق باب التقديم، تعرف على أسعار شقق سكن لكل المصريين 7

الأكثر قراءة

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا ويعتذر لجماهير الأحمر

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية وهذا العيار يسجل 5650 جنيها

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم لسائق يسكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بالشرقية

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

عقبال عندكم يا حبايب، إيناس الدغيدي تنشر صورة زوجها الجديد وترد على المنتقدين

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

قبل غلق باب التقديم، تعرف على أسعار شقق سكن لكل المصريين 7

من قاعات المحاكم إلى لجان الخبرة، مسار جديد لمحاسبة الأخطاء الطبية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة بطاطين بهذا الشرط

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads