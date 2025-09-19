خلاف أخوين يتحول إلى مأساة إنسانية، أم تحترق لإنقاذ ابنها والقدر يجمعهما بجنازة واحدة

خيّم الحزن على قرية الجديدة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بعدما عاشت واحدة من أبشع المآسي الإنسانية التي انتهت بفقدان أم وابنها في مشهد مأساوي أبكى القرية بأكملها.

شقيق يشعل النار في أخيه.. والأم تلحق به لتوارى معه الثرى

البداية كانت حين نشبت مشادة كلامية بين شقيقين داخل منزل الأسرة بقرية الجديدة منيا القمح بسبب خلافات بسيطة على ملابس، سرعان ما تحولت إلى كارثة، بعدما أقدم أحدهما على سكب مادة مشتعلة "بنزين" على شقيقه عبدالفتاح وأضرم فيه النار.

الأم حاولت إنقاذ نجلها من ألسنة اللهب

الأم “انتصار.ش”هرعت مسرعة لإنقاذ فلذة كبدها، غير مبالية بلهيب النيران، فالتهمتها النيران هي الأخرى، لتصاب بحروق بالغة. نُقلت مع ابنها إلى مستشفى ههيا للحروق، لكن القدر لم يمهلها طويلًا، ففارقت الحياة قبل يومين، تاركة نجلها يصارع آلامه وحيدًا.

واليوم، لحق عبدالفتاح بوالدته، ليسدل ستار النهاية على قصة حزينة أبكت كل من عرف تفاصيلها.

المجني عليه،فيتو

أهالي القرية يودعون الأم ونجلها في جنازة مهيبة

وقد ودّع أهالي القرية الأم وولدها في جنازة مهيبة، حيث دُفنا معًا في مقبرة واحدة، لتكتمل المأساة بدموع لم تجف وقلوب يعتصرها الألم.

الأهالي أجمعوا أن عبدالفتاح ظل حتى اللحظة الأخيرة رمزًا للشهامة والبر، إذ ضحى بحياته ليبقى وفيًا لأمه حتى آخر نفس.

وفي المقابل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه على ذمة القضية، فيما لا تزال القرية غارقة في صدمة الفاجعة التي ستظل محفورة في ذاكرتها طويلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.