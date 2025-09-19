الجمعة 19 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

أحمد صيام يعلن موعد ومكان عزاء شقيقته نادية

أعلن الفنان أحمد صيام عن موعد ومكان عزاء شقيقته نادية صيام، بعد وفاتها في الساعات الأولي من صباح الجمعة، وتشيع جنازتها من مسجد  عمرو بن العاص، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك

وقال أحمد صيام: إنه يستقبل عزاء شقيقته نادية يوم الأحد المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية.

مسلسل حكيم باشا 

ومن ناحية أخرى قال الفنان أحمد صيام إن الشخصية التي قدمها في مسلسل حكيم باشا مع مصطفى شعبان كانت صعبة، مشيرًا إلى أن حفني رجل ضعيف أمام الجميع وقوته هو المال. 

وأضاف أحمد صيام  خلال مداخلة هاتفية في برنامج واحد من الناس: “الحكاية كلها كانت صعبة، ومن أصعب المشاهد التي قدمتها هي مشهد دفن الأموال التي سرقتها لكي أخفيها من زوجتي”.

