محافظ الإسكندرية يناقش استعدادات موسم الشتاء 2025- 2026

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء ومديري المديريات والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستقبال فصل الشتاء 2025/2026، والتأكد من جاهزية جميع القطاعات للتعامل مع النوات والتغيرات المناخية المتوقعة.

في بداية الاجتماع، استعرض محافظ الإسكندرية أداء الأجهزة التنفيذية خلال موسم صيف 2025، مشيرًا إلى أن الإسكندرية واجهت ضغوطًا غير مسبوقة بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المصطافين مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أن المحافظة نجحت في التعامل مع تلك التحديات من خلال متابعة دقيقة وحزم في تطبيق القانون، مؤكدًا أن الهدف الأول يظل إعلاء مصلحة المواطن وتحقيق رضاه.

وفيما يخص استعدادات موسم الشتاء 2025/2026، شدد المحافظ على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة النوات والتغيرات المناخية المحتملة، من خلال الإسراع في استكمال أعمال الصيانة والتطهير بكافة القطاعات، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان التدخل الفوري عند حدوث أي طارئ، والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه محافظ الإسكندرية بضرورة مراجعة جميع الشنايش على مستوى الأحياء، وإجراء الصيانة الدورية لكافة المعدات والمركبات، مع اختبار كفاءة محطات الصرف الزراعي والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب إعداد خطط متكاملة للتدخل السريع في حال حدوث طوارئ.

ضرورة مراجعة جاهزية المستشفيات

وفي هذا الإطار؛ تقرر تنفيذ تدريبات عملية بمنتصف شهر أكتوبر المقبل على مجابهة السيناريوهات المختلفة لتغير حالة الطقس، وذلك لضمان جاهزية جميع أجهزة المحافظة ميدانيًا للتعامل مع أي طارئ محتمل.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة مراجعة جاهزية المستشفيات، ومستوى أداء الخدمات الصحية والبيطرية، إلى جانب التأكد من كفاءة الطرق المؤدية للمدارس واستعدادها لفصل الشتاء، بما يضمن سلامة المواطنين وانتظام العملية التعليمية.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس شركة الصرف الصحي خطة العمل لمواجهة موسم الشتاء، والتي تضمنت تنفيذ "خطة الـ100 يوم" الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الشبكات والمجمعات وتطهير الشنايش والمطابق وبيارات محطات الرفع، يعقبها مرحلة ثانية تشمل تطهير مصبات الأمطار على البحر والمصارف لاستيعاب كميات المياه المتزايدة، إلى جانب إعادة فحص وتطهير النقاط الساخنة مثل الأنفاق والمناطق المنخفضة، وإجراء اختبارات محاكاة ميدانية للتأكد من فاعلية الشبكات وقدرتها على التعامل مع الطوارئ.

خطة رفع كفاءة الشبكات والمحطات

كما استعرض رئيس شركة الكهرباء خطة رفع كفاءة الشبكات والمحطات والتأكيد على جاهزية فرق الطوارئ بجميع الأحياء.

وفيما يخص هيئة النقل العام، استعرض رئيس الهيئة الخطة الشاملة لاستقبال فصل الشتاء والعام الدراسي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن تدعيم الخطوط التي تربط شرق المدينة بغربها، وزيادة أعداد الأتوبيسات المخصصة لخدمة الطلاب والمواطنين، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل وتخفيف الضغط على المحاور الرئيسية، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتوفير بدائل مرنة في أوقات الذروة أو خلال سوء الأحوال الجوية.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد كامل لاستقبال موسم الشتاء المقبل، مؤكدًا أن المحافظة تضع المواطن في صدارة أولوياتها من خلال سرعة الاستجابة للشكاوى والتعامل الفوري مع الأزمات بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لأبناء الإسكندرية وزائريها.

