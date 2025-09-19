بعد وصفه الاتفاق مع إسرائيل بالضرورة، ترتيبات للقاء أحمد الشرع وترامب في نيويورك

أفادت شبكة "سي.بي.إس نيوز" اليوم، بأن الترتيب جار لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أيام.

أحمد الشرع يكشف تفاصيل المفاوضات مع إسرائيل

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قال في تصريحات له أمس، إن المفاوضات الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة.

ووصف الرئيس السوري الاتفاق الأمني بأنه "ضرورة"، إذ إنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها وأن يخضع لمراقبة الأمم المتحدة.

وتجري سوريا وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق تأمل دمشق في أن يضمن وقف الغارات الجوية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية التي توغلت في جنوب سوريا.

أحمد الشرع ينفي ممارسة أمريكا ضغوطا علي سوريا

وذكرت رويترز الأسبوع الجاري، أن واشنطن تضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق قبل أن يجتمع زعماء العالم الأسبوع المقبل لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

لكن أحمد الشرع نفى ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا على سوريا، إذ قال بدلا من ذلك إنها تلعب دور الوسيط، وذلك في حديث قبل سفره المتوقع إلى نيويورك لحضور الاجتماعات.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة على سوريا وما يزيد على 400 توغل بري منذ الثامن من ديسمبر عندما أطاح هجوم المعارضة الذي قاده بالرئيس السابق بشار الأسد.

وأضاف، أن أفعال الاحتلال الإسرائيلي تتناقض مع السياسة الأمريكية المعلنة بأن تكون سوريا مستقرة وموحدة، ووصف تلك الأفعال بأنها خطيرة للغاية.

وتابع الشرع: إن دمشق تسعى إلى إبرام اتفاق مشابه لاتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974 والتي أنشأت منطقة منزوعة السلاح بين البلدين.

وأوضح أن سوريا تطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية لكن إسرائيل تريد أن تبقى في مواقع استراتيجية سيطرت عليها بعد الثامن من ديسمبر بما في ذلك جبل الشيخ.

وقال الشرع، إنه إذا نجح الاتفاق الأمني، فهناك احتمال بالتوصل إلى اتفاقات أخرى.

ولم يقدم أحمد الشرع تفاصيل لكنه قال إن اتفاقا للسلام أو التطبيع، مثل اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة ووافقت بموجبها عدة دول ذات أغلبية مسلمة على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ليس مطروحا حاليا.

مشيرا، إلى أنه من السابق لأوانه مناقشة مصير هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل لأنها "اتفاق كبير".

